Après Philippe Couillard, c'était au tour de François Legault de profiter d'un arrêt à Rivière-du-Loup pour parler d'éducation.

Dans un point de presse en tout début de matinée, le chef de la CAQ a proposé que Québec rembourse, jusqu'à concurrence de 250 $ aux deux ans, l'achat de lunettes ou de lentilles cornéennes.

Cette aide va seulement être applicable pour les professionnels de la vue qui ont pignon sur rue au Québec , a-t-il précisé.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a fait une visite éclair à Rivière-du-Loup vendredi matin. Photo : Radio-Canada

François Legault a également dû préciser sa pensée sur le développement éolien. Le chef de la CAQ se dit pour, mais seulement lorsque Hydro-Québec n'aura plus de surplus d'énergie.

Acheter de l'éolien ou forcer Hydro-Québec à acheter de l'éolien alors qu'Hydro-Québec prévoit des surplus d'électricité pour les 15 prochaines années! Moi je fais confiance à l'intelligence des gens , a-t-il plaidé.

Son candidat dans Rivière-du-Loup-Témiscouata croit que la société d'État doit en faire plus pour vendre ses surplus.

Qu'Hydro-Québec fasse comme moi! Qu'ils fassent du porte-à-porte et qu'ils aillent vendre leur électricité et on va être capable d'en fournir et, là, on pourra penser à d'autres phases de développement. Denis Tardif, candidat de la CAQ dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

François Legault entend revenir dans l'Est-du-Québec d'ici la fin de la campagne. Il croit que les racines adéquistes de la région de Rivière-du-Loup pourraient permettre l'élection d'un candidat de la CAQ.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, en compagnie de la candidate dans Rimouski, Carol-Ann Kack Photo : Radio-Canada

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a participé en compagnie de la candidate dans Rimouski, Carol-Ann Kack, à la manifestation organisée jeudi midi par les professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires.

Selon Carol-Ann Kack, les conditions de travail dans le milieu de la santé doivent être améliorées pour attirer et retenir de la main-d'oeuvre dans ce domaine.

On arrive avec des situations où notre personnel est dans des conditions et doit couvrir des territoires pas possibles [...] Parfois, on perd des préposés qui vont travailler en restauration parce que leurs conditions de travail ne sont pas réalistes. Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire dans Rimouski

Les candidats du Parti québecois dans Rimouski et Rivière-du-Loup-Témiscouata, Harol Lebel et Vincent Couture, ont eux aussi participé à la manifestation.

Manon Massé a profité de son passage devant les journalistes pour clarifier la position de son parti sur le prolongement de l'autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent.

Le programme de Québec solidaire ne favorise pas la construction de nouvelles autoroutes, mais, pour des questions de sécurité, le Parti croit que le prolongement de l'autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent est nécessaire.

Sous un gouvernement solidaire, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement se chargerait d'évaluer le projet de construction de l'autoroute 20.

Gaspésie

Dans la circonscription de Bonaventure, la campagne suscite de l'intérêt. Pas moins de sept candidats tenteront de se faire élire.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy Photo : Radio-Canada/CBC

Longtemps perçu comme une forteresse libérale, le comté est représenté par le péquiste Sylvain Roy depuis 2012. Cependant, il devra se rendre à Québec la semaine prochaine pour subir des traitements contre le cancer. Sa priorité, s'il est réélu, sera la santé des Gaspésiens. C'est sûr que c'est atypique comme campagne électorale, mais j'ai eu l'appui de de beaucoup de monde dans la circonscription, de mes collègues et j'ai décidé de poursuivre , assure-t-il.

Le candidat du PLQ dans Bonaventure, François Whittom Photo : Radio-Canada

Le Parti libéral a désigné François Whittom, originaire de Chandler. Spécialiste en physiologie du hockey dans la Ligue nationale, il a aussi été conseiller politique et vit à l'extérieur de la région. Il priorisera le repeuplement la Gaspésie. De 2011 à 2016, on a littéralement perdu la population de la ville de Carleton, plaide-t-il. Donc on veut vraiment mettre en place un plan d'action qui va permettre de garder nos jeunes et de les faire revenir.

Guy Gallant maire de Saint-Alexis-de-Matapédia Photo : Radio-Canada

Le maire de Saint-Alexis et préfet de la MRC Avignon, Guy Gallant, souhaitait lui aussi porter les couleurs libérales, mais il a dû se résigner à se lancer comme candidat indépendant. Je vais pouvoir travailler avec peu importe les autres personnes qui vont être élues pour la Gaspésie, soutient-il. Je veux travailler avec ces gens-là pour amener une réalité des régions au niveau du gouvernement.

La candidate de Québec solidaire, Catherine Cyr Wright Photo : courtoisie

En Gaspésie, le taux de chômage est élevé, mais la main-d'œuvre est parfois si rare que des entreprises doivent recruter à l'extérieur de la région. La candidate de Québec solidaire, Catherine Cyr Wright, qui œuvre dans le secteur de l'éducation, propose d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens vivent dignement. Donc, le salaire minimum à 15 $ de l'heure, quatre semaines de vacances obligatoires, c'est des propositions qu'on fait pour améliorer les conditions de travail des gens , affirme-t-elle.

La candidate Hélène Desaulniers représente la CAQ dans Bonaventure. Photo : Courtoisie : CAQ

La Coalition avenir Québec est représentée par Hélène Desaulniers installée dans la région depuis un an. Elle dirige le CPE à Port-Daniel-Gascons, là même où se trouve la cimenterie de Ciment McInnis tant décriée par son chef François Legault. Maintenant que la cimenterie elle est là, bien on va travailler avec elle. Nous n'avons aucunement l'idée de la faire fermer. On va par contre exiger de la communication, de la transparence et surtout un impact beaucoup plus environnemental.

Enfin, le Parti vert sera représenté par Heather Imhoff originaire de New-Carlisle et le Parti citoyens au pouvoir du Québec par Daniel Bouchard.

Côte-Nord

S'il est élu le 1er octobre, le candidat du Parti libéral du Québec dans René-Lévesque, Jonathan Lapointe, veut trouver des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre et à l'exode des jeunes dans la région.

Étudiant originaire des Escoumins, c'est ce qu'il a affirmé jeudi lors de l'inauguration de son local électoral à Baie-Comeau.

Jonathan Lapointe, candidat du Parti libéral du Québec dans René-Lévesque, lors de l'inauguration de son local électoral Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

J'ai parlé de développement économique. C'est sûr que c'est une de mes priorités, mais il y a aussi le retour des jeunes en région. Le retour des jeunes puis l'arrivée de gens qui ne sont jamais venus. Jonathan Lapointe, candidat du Parti libéral du Québec dans René-Lévesque

Selon lui, la Côte-Nord a profité des décisions du Parti libéral. Il cite la création de la Société du Plan Nord, la réalisation de travaux routiers vers les installations futures de Mason Graphite et la mise en place d'un bureau pour étudier le projet de pont sur la rivière Saguenay.

Les deux autres candidats connus dans la circonscription de René-Lévesque sont Martin Ouellet du Parti québécois et André Desrosiers de la Coalition avenir Québec.