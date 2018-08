Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Des données du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles démontrent que la Forêt récréative de Val-d'Or n'est pas à l'abri de l'exploitation minière, explique le géomaticien et propriétaire de la firme Progigraph, Danny Bisson.

Où il y a les principales activités de la Forêt récréative, il n'y a aucune contrainte présentement à l'exploration minière... , précise-t-il.

Il peut aussi y avoir de l'exploitation forestière sur les terres publiques de la forêt récréative.

La carte réalisée par Progigraph trace les limites des titres miniers et celles de la Forêt récréative. Photo : Carte réalisée par Progigraph

Le président du club Accro-Vélo de Val-d'Or, Michel Lavoie, n'est pourtant pas inquiet. Il siège entre autres sur la table de concertation en tant qu'utilisateur.

Par exemple, la compagnie Eacom, on a d'excellentes relations. Ils nous tiennent au courant de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire, avec la MRC de la Vallée-de-l'Or aussi. De ce côté-là, on est bien en selle, on est bien informés , assure-t-il.

Au cours des cinq dernières années, plus de 5 millions de dollars ont été investis sur ce territoire de la part d'entreprises privées, de clubs sociaux et de la Ville de Val-d'Or.

Depuis, l'achalandage a explosé. Le ski, le patin, la marche, le vélo... ce ne sont que quelques exemples des activités qui y sont pratiquées.

Depuis son ouverture il y a cinq ans, le sentier glacé Agnico-Eagle de Val-d'Or attire des milliers de personnes de Val-d'Or et de l'extérieur aussi. (archives) Photo : Radio-Canada/Emelie Rivard-Boudreau

La fréquentation rend délicate toute exploitation industrielle, mais cette protection n'est que morale et non légale.

La Corporation des Parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or, avec plusieurs partenaires, s'empresse à trouver des solutions, comme d'attribuer un statut à ce territoire.

On aimerait que l'ensemble de la forêt récréative devienne sous convention, gérée par la Ville, et léguée, à ce moment-là , à la MRC, indique le président, Robert Marchand.

Jusqu'à tout récemment, il pensait que la forêt récréative aurait pu être intégrée à la réserve de biodiversité de la Moraine-d'Harricana, qui vient d'être officialisée au début du mois par le gouvernement du Québec. Cette zone est adjacente à la forêt, qui n'a finalement pas été incluse dans l'aire protégée.

Robert Marchand, président de la Corporation des Parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or (archives) Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Une autre stratégie est enclenchée et une étape temporaire pourrait être franchie en 2019, selon lui. Au moins, qu'en 2019, on puisse enclencher le processus de geler le territoire pour six mois , fait-il valoir.

Dans deux semaines, une rencontre entre la Corporation et la MRC de la Vallée-de-l'Or est prévue pour planifier ce projet.

Robert Marchand profite du contexte de la campagne électorale provinciale pour demander aux candidats de se prononcer dans le dossier.