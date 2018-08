Un peu plus de 24 heures après avoir conclu une entente avec le bar, le DJ serait revenu sur sa décision, alléguant qu'après avoir vérifié de quel genre d'établissement il s'agissait, il préférait ne pas offrir ses services à cet endroit.

Hier soir [mardi], un DJ a annulé sa prestation qu'il devait faire chez Les Grands-Ducs De Wellington mentionnant : ''C'est pas le genre de club que je mixe'' , a publié sur Facebook le copropriétaire du cabaret, Steven Tremblay.

Ce dernier n'a pas voulu révéler le nom du DJ en question, affirmant plutôt qu'il souhaitait dénoncer la situation et s'en servir pour sensibiliser les gens. M. Tremblay soutient qu'il s'agit d'une problématique inhabituelle.

J'ai été un peu troublé par ce retrait-là, parce que c'est la première fois que je le vis. Ce n'est pas coutume et je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Je veux simplement qu'on comprenne pourquoi c'est nécessaire de montrer les acquis des dernières années, pourquoi c'est nécessaire d'avoir des espaces sécuritaires pour la communauté , explique Steven Tremblay.

Des groupes en défense des droits des personnes LGBTQ + saluent quant à eux l'initiative du copropriétaire des Grands-Ducs de Wellington d'avoir dénoncé la situation.

Selon le coordonnateur du projet LEXIQUE, un projet qui vise à contrer les violences sexuelles vécues par les personnes LGBTQ +, il reste encore beaucoup d'éducation et de sensibilisation à faire.

Il y a eu beaucoup de progrès au niveau des lois, mais il en reste encore plus à faire au niveau du changement des mentalités, mentionne Pierre Mccann. On en parle souvent de cas concrets comme ça, et d'en parler, de les mettre au grand jour, ça démontre qu'il y a encore du chemin [à faire] en 2018, que ce n'est pas réglé, loin de là.