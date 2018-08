Ces chiffres ont été dévoilés par l'Association québécoise des technologies (AQT) qui a présenté son baromètre de compétitivité annuelle jeudi à Saguenay

Depuis huit ans, l'AQT mesure et analyse les enjeux de plus de 500 entreprises d'ici qui oeuvrent dans le domaine des nouvelles technologies.

Notamment, on apprend qu'environ 75 % des PME réalisent des ventes en dehors du Québec, soit trois fois plus que les compagnies dans les secteurs traditionnel.

Ça démontre que toute la qualité de nos innovations est reconnue à l'international parce que la concurrence est globale. Alors, si on décide de choisir une entreprise québécoise, quand on va en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis ou ailleurs, bien je me dis qu’on doit vraiment se démarquer sur la qualité de nos solutions , explique Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'AQT.

Le député Richard Martel est entouré de France Lavoie de Devicom et de Nicole Martel de l'AQT. Photo : Radio-Canada

Des entreprises comme Devicom de Saguenay gravitent depuis trois décennies dans le domaine informatique, plus particulièrement dans les services et le soutien qui touchent les technologies de l'information.

Selon les statistiques, chaque nouvel emploi dans ce créneau se traduit par des revenus bruts de 124 000 $ dans l'économie locale.

Ce n’est plus des subventions qu'on a besoin. On a besoin d'avoir des prêts. Parce qu'on est des entreprises quand même en technologie, il faut se renouveler , souligne France Lavoie, directrice générale de Devicom.

Cette industrie n'échappe pas à la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe l'économie québécoise.

Selon les dirigeants d’entreprises, l'immigration et la formation demeurent des facteurs clés, mais les enjeux reliés aux nouvelles technologies sont peu abordés dans l'actuelle campagne électorale.

On ne sent pas que nos politiciens ont vraiment saisi tout le potentiel, mais aussi tout le risque si on n’appuie pas ce secteur , ajoute Nicole Martel.

Devicom souhaite interpeller tous les candidats des cinq circonscriptions de la région sur les enjeux du numérique dans cette campagne électorale et veut connaître leur vision de ce thème.