Un texte de Marie Isabelle Rochon

C'est la curiosité et la passion qui ont poussé quatre participants à suivre une formation pour apprendre à construire des Doris. Ces bateaux à fond plat étaient autrefois utilisés par les pêcheurs au 19e et au 20e siècle à Terre-Neuve.

À la fin de la semaine, les participants auront construit un bateau tous ensemble. Ils auront ainsi développé les techniques nécessaires pour construire un bateau eux-mêmes.

Exemple d'un Doris en bois construit récemment. Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Jared Pope s’est inscrit à cet atelier pour avoir un simple passe-temps. Mes grands-parents auraient été les derniers à utiliser ces bateaux, mais leur village n'existe plus. Cette culture a disparu au fil des années , explique-t-il.

Une partie intégrante de la culture

Les bateaux sont une partie importante du passé des Terre-Neuviens. Ça représente la culture de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ils font partie de la raison pour laquelle nous sommes encore ici. Ces bateaux étaient nécessaires pour la pêche et pour le transport , relate le conservateur du musée de bois de Terre-Neuve-et-Labrador, Jeremy Harnum.

Dans le but d’ajouter une touche plus humaine aux expositions du musée, Jeremy Harnum a récemment visité plusieurs endroits de la province pour photographier et collecter les témoignages des constructeurs de bateaux de bois d’aujourd’hui.

À travers la collecte de témoignages, les différentes expositions et les ateliers de construction, le musée du bateau de bois souhaite garder l'histoire de ces bateaux de pêche encore bien vivante.