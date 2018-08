Un texte de François Vigneault

Récemment, le diocèse de Bathurst a demandé à un prêtre nigérian, qui maîtrise encore difficilement le français, de célébrer des funérailles à Allardville. Le père Vitus Ikeme, de la congrégation des Fils de Marie, Mère de Miséricorde , a dû remplacer au pied levé le père Wesley Wade, vicaire général au diocèse de Bathurst, qui parle d'un cas isolé.

C'est avec beaucoup d'hésitation que je lui ai demandé d'aller à Allardville parce que moi, j'avais des funérailles à Notre-Dame-du-Rosaire, mais je ne pouvais pas annuler. Nos prêtres étaient partis en vacances , explique le père Wade.

Le père Vitus Ikeme et son confrère, le père Damien Nwachukwu, du Nigéria. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Le père Ikeme a aussi pris la parole en anglais durant la célébration. Le vicaire général en a eu vent et lui a fait comprendre que les cérémonies doivent se dérouler en français dans les communautés francophones.

Arrivé depuis décembre dernier, le père Ikeme a été appelé à célébrer des funérailles en français à une autre reprise. Il a aussi présidé en de rares occasions des messes en français sans homélie, en semaine, à la cathédrale de Bathurst.

Des cours de français

Le vicaire général dit que le père Ikeme et un autre de ses collègues du Nigéria sont ici pour desservir principalement les communautés anglophones du diocèse. Toutefois, étant donné que le diocèse couvre un territoire à forte majorité francophone, on leur a demandé d'apprendre le français par l'entremise du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Le père Wesley Wade, vicaire général au diocèse de Bathurst. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Le père Vitus a immédiatement commencé à prendre des cours de français au Collège pour se familiariser avec la langue française, alors il devient de plus en plus bilingue. Ça veut dire qu'il pourra nous aider , affirme le père Wade.

Des paroissiens prêts à s'adapter

Des fidèles, comme Jeanelle Paulin, se disent prêts à donner la chance au coureur.

Il y a des gens qui disent qu'ils ont de la misère à les comprendre, mais par contre, il y a des gens qui disent qu'on les aime beaucoup parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de prêtres dans le diocèse puis ça fait du bien d'avoir des nouveaux prêtres.

Jeanelle Paulin, paroissienne. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Mme Paulin, qui est responsable de la liturgie à la cathédrale de Bathurst, est loin de s'offusquer de la maîtrise imparfaite du français du prêtre nigérian.

Longtemps passé, on avait des messes en latin puis on avait des messes que les prêtres étaient dos au monde puis on allait à l'église, on ne comprenait rien , rappelle-t-elle.

Un autre paroissien engagé, Richard Francoeur, estime qu'il faut apprécier le dévouement du père Ikeme.

Je pense que le père Vitus fait un gros gros effort pour essayer de nous accommoder parce que s'il le voulait, il pourrait juste dire je m'occupe juste des messes anglaises parce que c'est un anglophone.

Le principal intéressé assure quant à lui avoir été bien accueilli depuis son arrivée, tout en ajoutant qu'il se sent de plus en plus à l'aise en français.

Je suis très confortable quand je suis devant les gens. Je me dis qu'il faut avoir un peu de patience, avec le temps ça va aller. Après tout, c'est le problème de l'accent aussi, tout le monde a son accent, c'est normal , dit le père Ikeme.

Recrutement de prêtres francophones

Le vicaire général reconnaît que beaucoup reste à faire pour contrer le problème de pénurie de prêtres francophones. En septembre, deux autres prêtres de la même communauté religieuse, actuellement en mission au Cameroun, viendront servir dans les communautés de Petit-Rocher et de Beresford.

Ce que je sais, ils sont très charismatiques. Ils sont très jeunes aussi, ils ont été ordonnés en 2016 et parlent le français , précise le père Wade.

Quatre religieuses de la congrégation des Filles de Marie, Mère de Miséricorde oeuvrent aussi depuis quelques mois dans le diocèse de Bathurst pour soutenir les prêtres en s'occupant, entre autres, de la catéchèse et en étant présentes auprès des plus pauvres.

Une seule parle le français; les trois autres religieuses suivent des cours pour améliorer leurs compétences dans cette langue.