L’entraîneur Kenneth Heiner-Moller a sélectionné une équipe qui comprend de l’expérience et de la jeunesse, notamment les adolescentes Maya Antoine, Julia Grosso, Jordyn Huitema, Jayde Riviere et la vétérante Deanne Rose.

Le Canada comptera aussi sur les doubles médaillées de bronze olympiques Christine Sinclair, Sophie Schmidt, Desiree Scott et Diana Matheson, ainsi que sur les services de la médaillée de bronze de Londres 2012 et gardienne de but Erin McLeod, qui a raté les Jeux de Rio 2016 en raison d’une blessure.

C’est un match amical, mais c’est très important pour nous, car dans trois semaines nous commençons notre préparation pour les qualifications de la Coupe du monde , fait valoir Erin McLeod.

Nous sommes vraiment proches, le Brésil et le Canada, au classement mondial. Mais, pour moi, si vous êtes dans les dix meilleures équipes, dépendamment du jour et des arbitres parfois, tu ne sais pas vraiment qui va gagner! Erin McLeod, gardienne de but

Le Canada et le Brésil figurent parmi les dix meilleures équipes au niveau mondial : les Canadiennes occupent le cinquième rang et les Brésiliennes le septième. Le Canada a vaincu le Brésil aux Jeux olympiques de Rio en 2016 pour remporter la médaille de bronze du tournoi.

On attendra une performance de chaque joueuse , affirme Kenneth Heiner-Moller.

Nous avons bien joué comme contre l’Allemagne en juin, mais on n’a pas gagné. Nous venons à Ottawa avec l’objectif de gagner ce match pour nos partisans, mais de donner un coup de confiance à notre équipe avant le Championnat féminin de la Concacaf 2018. Il y aura beaucoup d’évaluations, donc les joueuses devront faire leurs preuves, mais c’est ce à quoi elles s’attendent dans un match comme celui-ci , ajoute M. Heiner-Moller.

Sinclair impatiente

La joueuse Christine Sinclair, double médaillée de bronze olympique. Photo : Radio-Canada

De son côté, la joueuse de 35 ans, Christine Sinclair, meneuse canadienne de tous les temps pour le nombre de matchs joués et de buts marqués, est impatiente de jouer le match contre les Brésiliennes.

Nous n’avons pas si souvent l’occasion de jouer des matchs internationaux à domicile. Ce match est très important contre l’une des meilleures équipes au monde. C’est notre dernier avant les qualifications pour la Coupe du monde. Nous pouvons bien dire que nous nous préparons et que nous voulons nous améliorer, mais le fait est que nous voulons gagner , dit-elle.

En octobre prochain, Sinclair et ses coéquipières participeront au Championnat de la CONCACAF, qui servira aussi de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de 2019 en France.

Depuis qu’elle a terminé au dernier rang de la Coupe du monde de 2011, l’équipe canadienne a réalisé de grands progrès. Elle a atteint les quarts de finale lors du plus récent Mondial, trois ans après avoir remporté sa première médaille olympique, en 2012.