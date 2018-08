Un texte de Sarah Désilets-Rousseau

En s’adressant à ses partisans, Sonia LeBel avait indiqué qu'elle ferait du dossier de la DPJ une priorité.

Elle a déploré la lenteur de l'enquête de la Commission des droits de la personne (La CDPDJ) en Mauricie et a dit vouloir s'attaquer au manque de ressources et à la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers concernant les enfants vulnérables.

De passage dans les circonscriptions de Trois-Rivières et de Champlain jeudi, la ministre sortante a semblé visiblement irritée par ces propos, d’autant plus, à son avis, qu’ils viennent d’une avocate.

Lucie Charlebois a réagi alors qu'elle était de passage à Trois-Rivières et dans Champlain, jeudi. Photo : Radio-Canada

La CDPDJ, c’est un tribunal. On n’a pas le droit, comme intervenant politique, d’aller s’immiscer là-dedans. Au contraire, ces gens-là nous font des recommandations. Je trouve qu’elle part bien mal sa carrière. Elle serait mieux de rester en droit , a déploré Lucie Charlebois.

Lucie Charlebois estime avoir agi dans le dossier de la DPJ. Elle indique que le ministère de la Santé a investi ces dernières années plusieurs millions de dollars pour du soutien aux intervenants et l’ajout de ressources, de même que pour contrer les fugues.

Aux propos de la ministre sortante, Sonia LeBel a répliqué qu'une enquête de la Commission des droits de la personne ne signifie pas qu'on ne doit pas agir en amont.

Je suis surprise surtout de la réaction de la ministre Charlebois dans ce dossier-là. Je pense que ça n’a rien à voir avec la profession d’avocate et si c’est ça être un politicien, ne pas intervenir quand il y a des problèmes, il faut vraiment que les choses changent , indique-t-elle.

La candidate dans Champlain Sonia LeBel persiste et signe : elle est inquiète de la situation dans la région et veut en faire une priorité si elle est élue. Photo : Radio-Canada