La philanthrope Lyn Goldman a également fait un don à dépassant 100 000 dollars au musée.

Selon le directeur général et président de la galerie d’art MacKenzie, Anthony Kiendl, ces dons arrivent à un « moment crucial pour la galerie qui souhaite moderniser et agrandir ses expositions, ses programmes publics et son site ». Le musée souhaite faire peau neuve avant son 70e anniversaire qui aura lieu en 2023.

La galerie a l’intention de créer une nouvelle fondation pour y déposer le don de 25 millions de dollars qui contribuera en moyenne à 25 % de son budget de fonctionnement annuel. Le donateur a transmis les fonds à la South Saskatchewan Community Foundation (SSCF) qui gérera et remettra les fonds à la galerie d’art MacKenzie.

Le don de Mme Goldman sera, quant à lui, partagé entre le fond d’acquisition de la galerie et ses programmes et besoins organisationnels.

Le président du Conseil d’administration de la galerie d’art MacKenzie souligne que les dons sont non seulement un investissement dans la galerie d’art, mais aussi dans les communautés réginoise et saskatchewanaise.