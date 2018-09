Un texte de Brigitte Dubé

Il s’agissait de la troisième station radiophonique dans l’Est-du-Québec, après CHNC de New Carlisle, ouverte en 1933, et CJBR de Rimouski, lancée en 1937.

Les hommes d’affaires matanais Roger Bergeron et René Lapointe s'étaient lancés dans l’aventure des médias en créant la Compagnie de radiodiffusion de Matane.

Les portes du studio de CKBL Photo : courtoisie

La station avait pignon sur l’avenue Saint-Jérôme, en face de la rue Saint-Pierre.

La toute première phrase qui aurait été prononcée : La direction et le personnel de CKBL vous souhaitent une journée radieuse, en ce jour historique.

Yvette Lapointe a assisté aux balbutiements de cette aventure. Son frère, René Lapointe, lui avait proposé de devenir discothécaire.

J’étais là au tout début, même quelques mois avant l’ouverture, avec ma collègue Madeleine Langis, raconte-t-elle. Notre rôle était d’écouter les disques et de minuter les chansons.

Yvette Lapointe a travaillé à la station CKBL dès la première année. Elle avait 18 ans. Aujourd'hui à la retraite, elle vit paisiblement près de la mer entourée de ses fleurs. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Elle se rappelle aussi que l’équipe de départ était un mélange de talents locaux et de l’extérieur, ce qui a créé une belle dynamique, selon elle.

Elle raconte que son frère n’avait pas voulu faire les choses à moitié. Il avait engagé René Verne, de Montréal, qui avait une longue expérience en radio. Il a d'abord été chargé de la sélection des futurs annonceurs.

À peu près tout le monde arrivait là sans expérience. On apprenait à faire ce qu’il y avait à faire, mais nous étions très bien encadrés. Yvette Lapointe, discothécaire à CKBL

La première équipe. On aperçoit à l’avant : Yvette Lapointe, René Lapointe, Roger Bergeron et René Verne. Derrière, au centre : le héros de guerre Jean-Charles Forbes, devenu annonceur Photo : courtoisie Yvette Lapointe

Parmi les premiers annonceurs : le héros de guerre matanais Jean-Charles Forbes qui s’était illustré pendant la Deuxième Guerre mondiale.

C’était une équipe dynamique, se souvient Mme Lapointe. L’ambiance était excellente. C’était excitant! Tout le monde était à son affaire. De temps en temps, il y avait de mauvais lutins dans le groupe qui jouaient des tours , dit-elle en riant.

Le centre-ville de Matane, vers 1948. L'Hôtel Bernier occupait alors l'espace aujourd'hui nommé Place des Générations. Photo : courtoisie Société d'histoire et de généalogie de Matane

Elle rapporte que la programmation comportait beaucoup de musique. Les gens appelaient pour demander que l’on fasse jouer telle ou telle chanson, à une certaine période la journée. Ils adoraient ça , se rappelle-t-elle.

Le contenu variait entre informations, variétés et musique. Le chapelet de 19 h, récité en famille, était très écouté puisque toute bonne famille catholique se faisait un devoir d’y participer à l’époque, de préférence à genou.

Quelques titres d’émissions de CKBL : N’écoutez pas Messieurs

On veille à Matane

À bâtons rompus

Le repos du guerrier

La P’tite revue de CKBL

À vous de choisir Tiré d’un article de Guy Chrétien, publié dans la revue Au pays de Matane, en avril 1989

Les émissions où il y avait des chanteuses comme Lorraine Jourdain étaient très populaires, ajoute Yvette Lapointe. Elle était de la première heure. Elle avait une très jolie voix et la direction l’utilisait beaucoup. La pianiste Agnès Charest accompagnait les artistes.

En 1954, l’orchestre de CKBL a été formé pour accompagner les artistes amateurs, peut-on lire dans un article publié par Guy Chrétien dans la revue Au pays de Matane, de la Société d’histoire et de généalogie de Matane (l’auteur est un ancien de CKBL. Il y a travaillé de 1957 à 1987).

Musiciens à l'émission « On veille à Matane » en 1949 : Roger Desrosiers, Philippe Desrosiers, Jean Thomas (Pitou) Lamarre, François Desrosiers. Photo : courtoisie SHGM

Les annonceurs : des vedettes

Il y avait, bien sûr, les nouvelles. Dans ce temps-là, se rappelle Yvette Lapointe, ceux qu’on appelait alors annonceurs pouvaient être journalistes parce qu’ils allaient eux-mêmes à la cueillette des informations . Mme Lapointe se souvient que certains annonceurs pouvaient aussi vendre de la publicité et écrire le texte des annonces.

Le radio-hockey à CKBL, saison 1957 Photo : courtoisie Société d'histoire et de généalogie de Matane

Yvette Lapointe garde le souvenir d’une population fière d’avoir un poste de radio à Matane et de la qualité des annonceurs qui y travaillaient.

Les annonceurs étaient des gens intelligents, très aimés et très connus. Les gens les arrêtaient sur la rue pour leur parler. Yvette Lapointe, discothécaire à CKBL

L'annonceur-chef René Verne et sa secrétaire, Colette Desrosiers Photo : courtoisie Société d'histoire et de généalogie de Matane

C’était une radio de qualité, ajoute Yvette Lapointe. Il n’y avait pas d’à peu près. Je pense que l’arrivée de CKBL a contribué à rehausser l’estime de la société matanaise pour elle-même.

Matane était assez dynamique à ce moment-là. La station arrivait à point. Les gens arrivaient dans la modernité. Yvette Lapointe, discothécaire à CKBL

Les radio-romans, la renommée de CKBL

Marcel Houle, d'abord annonceur, est devenu plus tard auteur de radio-romans qui ont fait la marque de CKBL.

Selon Yvette Lapointe, tous les annonceurs ont joué un jour ou l’autre dans les radio-romans. L’annonceur a écrit plusieurs succès pour le compte de la station, dont La Marjolaine et L’épave, notamment. Parmi les interprètes les plus célèbres : Armande Desrosiers.

Armande Desrosiers (1929-2011), à la fin de sa carrière Photo : courtoisie

Très populaires, les radio-romans ont même été diffusés dans d’autres stations québécoises, voire au-delà des frontières canadiennes, disait René Lapointe en entrevue à Radio-Canada, bien des années plus tard. Il y a eu à un certain moment, des postes aux États-Unis, au Massachusetts et au New Hampshire ont acheté nos radio-romans , disait-il.

Dans le texte de Guy Chrétien, on peut aussi lire qu’au départ, l’émetteur était d’une puissance de 1000 watts. En 1954, celle-ci est passée à 5000 watts. CKBL peut alors affirmer qu’elle est au service de la Gaspésie, du Saguenay et de la Matapédia , écrivait-il.

Ce dernier rappelle aussi que CKBL a dû s’affilier rapidement à Radio-Canada pour augmenter son contenu, ce qui a provoqué le licenciement de quelques employés.

Matane en 1948. Ici : une occasion spéciale : une parade suivant la cérémonie de bénédiction du nouveau camion à incendie. Photo : courtoisie Société d'histoire et de généalogie de Matane

René Lapointe évoquait alors la nécessité de la polyvalence pour le personnel. Après ses 25 heures de micro, l’annonceur doit faire autre chose. S’il a plus d’une corde à son arc, sa carrière à CKBL peut être longue , cite Guy Chrétien.

Au tournant des années 1950, le frère de René Lapointe, Octave Lapointe, a acheté les parts de Roger Bergeron.

En 1958, la station de télévision CKBL-TV a ouvert ses portes. En 1972, les deux stations étaient acquises par Radio-Canada, devenant CBGA et CBGAT.