L'homme de 39 ans fait face à quatre accusations de possession de drogue en vue d'en faire le trafic et une accusation d’avoir eu en sa possession des sommes d’argent provenant d’activités illégales d’une valeur de moins de 5000 $.

Il a été remis en liberté, moyennant une caution de 1000 $ et l'engagement de respecter un couvre-feu de 20 h à 7 h, sauf pour travailler ou pour des raisons médicales.

Dans le cadre de l’opération « Périmètre », la Sûreté du Québec a saisi 4203 comprimés de méthamphétamine, 4000 comprimés d'ecstasy, 1,2 kilogramme de cocaïne et 1,3 kilogramme de haschisch, à Rimouski, Mont-Joli et Saint-Valérien. Les policiers ont aussi mis la main sur de l'argent comptant, deux véhicules automobiles et trois armes à feu, dont une prohibée.

Mario Lévesque, aussi arrêté dans cette affaire, a été remis en liberté mercredi.

L'avocat de la direction des poursuites criminelles et pénales s'oppose à la remise en liberté de trois autres accusés. Ils devront comparaître pour une enquête sur remise en liberté au cours des prochains jours.

Mathieu Légaré et Mario Boisvert sont accusés de possession de drogue en vue d’en faire du trafic et d’avoir eu en possession des sommes d’argent provenant d’activités illégales d’une valeur de moins de 5000 $.

Dominique Lafond fait quant à lui face à deux accusations de possession de drogues en vue d’en faire le trafic.

Trois autres personnes arrêtées n'ont pas pu comparaître mercredi et ont été remises en liberté avec promesse de comparaître.