Un reportage et un texte de Marie-Ève Dumulong

La situation est au-delà des espérances, avoue Souhila Benabaji, membre du conseil d'administration de l'AAGT.

Les gens sont contents d’avoir une association, un repère. On est un groupe de personnes qui fait le maximum pour mieux représenter la communauté algérienne à Toronto. Souhila Benabadji, membre du conseil d’administration de l’AAGT

La mission du groupe est d'accueillir les nouveaux arrivants dans la région torontoise. En organisant des activités et des ateliers, l'association aide la communauté à s'épanouir économiquement et culturellement.

Il y a environ 600 familles algériennes inscrites au Consulat d’Algérie de Toronto, mais nous savons que le nombre est beaucoup plus élevé et qu'il est même en augmentation. Il y a des Algériens qui viennent d’autres pays et qu’ils ne sont pas inscrit au consulat , ajoute-t-elle.

Mme Benabadji est elle-même arrivée à Toronto il y a deux ans.

En arrivant dans la Ville Reine, les membres fondateurs de l’AAGT ont tous eu cette idée de chercher une association algérienne... mais ils ont vite réalisé qu'il n'y avait rien.

L’Association est très importante à Toronto. C’est une façon pour nous de pouvoir réunir la communauté, de transmettre notre culture à d’autres communautés et de pouvoir partager les richesses de l’Algérie. Souhila Benabadji, membre du conseil d’administration de l’AAGT

L’Association prévoit organiser une activité par mois ouverte à tous.