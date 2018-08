Il a fallu 15 pompiers et deux heures pour contrôler les flammes, explique le chef du service d’incendie de Moncton, Brian Gaudet.

Ils ont réussi à sauver le bâtiment, mais il est lourdement endommagé et les propriétaires devront décider s’ils souhaitent le reconstruire complètement. Le bois, spécialement le cèdre, brûle très bien , lance Brian Gaudet. On pense que c’était du cèdre à l’intérieur.

Les dégâts à l’intérieur du bâtiment ont été causés par les flammes, la fumée et l’eau utilisée pour éteindre l’incendie.

Le toit en acier a toutefois empêché le feu de s’étendre à l’extérieur du bâtiment.

Le toit en acier a été un peu endommagé, mais a empêché les flammes de se propager. Photo : Radio-Canada

Un défi pour les pompiers

L’incendie à la cabane à sucre était un défi pour les pompiers, qui devaient faire la navette entre le bâtiment et le point d’eau le plus près, situé à un demi-kilomètre. La chaleur et l’humidité ont aussi obligé les pompiers à prendre des pauses fréquentes.

Un pompier a d'ailleurs subi des brûlures mineures à la tête.

Étant donné les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler, nous considérons avoir fait un bon travail , assure malgré tout Brian Gaudet.

Il a fallu 15 pompiers pour éteindre les flammes à la cabane à sucre Trites à Moncton. Photo : Radio-Canada

Le chef des pompiers ignore ce qui a causé l’incendie pour l’instant.

Personne n’était à l’intérieur du bâtiment lorsque l’incendie s’est déclaré.

Une perte pour la communauté

La saison des sucres ne commence qu’au printemps prochain. Les propriétaires ont donc plusieurs mois pour reconstruire s’ils le souhaitent.

S’ils ne reconstruisent pas, ce sera une perte pour la communauté. Brian Gaudet, services d'incendie de Moncton

Les propriétaires de la cabane à sucre Trites ont décliné la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser de CBC