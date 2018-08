Un texte de Charles Beaudoin

Nous sommes ici aujourd'hui pour sonner l'alarme en lien avec la souffrance et la détresse des prisonners politiques et briser le silence entourant leur emprisonnement , a déclaré le président du Centre et ancien ministre fédéral de la Justice, Irwin Cotler.

Le président du Centre Raoul Wallenberg et ancien ministre fédéral de la Justice, Irwin Cotler Photo : Radio-Canada

En 45 ans, j'ai remarqué un mode de fonctionnement avec les prisonniers politiques, qui sont fréquemment arrêtés pendant l'été. Ils sont arrêtés en été, parce qu'à ce moment, les gouvernements sont en vacances, personne ne siège au parlement et les pays qui les emprisonnent espèrent que ça passera inaperçu , a ajouté Irwin Cotler.

Raif Badawi purge depuis 2012 une peine de 10 ans de prison pour des propos tenus sur un blogue. Il a aussi été condamné à 1000 coups de fouet, dont 50 lui ont été administrés.

Mes enfants grandissent loin de leur père et, pour nous, c'est très difficile ainsi que pour Raif. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles sur le dossier de mon mari. Depuis six ans, toutes les choses restent les mêmes. Il n'y a pas de changement sur son dossier. Ensaf Haidar, conjointe de Raif Badawi

Chaque année, il est plus déprimé , relate Ensaf Haidar à propos de l'état de santé de son mari.

Outre Raif Badawi, dont la famille s'est réfugiée à Sherbrooke, en Estrie, les efforts du Centre seront consacrés notamment à faire libérer l'avocat et politicien Biram Dah Abeid, qui lutte contre l'esclavage en Mauritanie, et la journaliste Nasrin Sotoudeh, qui milite pour les droits des femmes en Iran.

Le groupe entend employer une « dizaine de méthodes » pour arriver à ses fins, dont des représentations auprès des pays en cause et l'utilisation de recours légaux.