Plus tôt, la porte-parole du shérif du comté de San Mateo, Rosemerry Blankswade, avait indiqué qu'Audrey Rodrigue, âgée de 29 ans, et de sa fille de 10 ans, Emily Rodrigue, avaient été signalées disparues lundi.

Selon des informations relayées par le bureau du shérif, elles étaient arrivées à l'aéroport international de San Francisco le jeudi 23 août et avaient passé la nuit dans un hôtel à Burlingame. La mère aurait loué une voiture par la suite.

Mais rebondissement heureux de cette histoire en début de soirée, heure locale.

Le bureau du shérif a transmis vers 18 h 15 un micromessage sur son compte Twitter pour annoncer que Mme Rodrigue et Emily avaient été retrouvées.

« Nous les avons vues toutes les deux, a-t-on écrit. Elles se portent bien et profitent de leur voyage de camping en Californie. Merci à tout le monde d'avoir répandu la nouvelle. Nous sommes heureux de ce dénouement et souhaitons à toutes deux un bon voyage de retour vers la maison. »

Mme Rodrigue avait transmis dimanche un texto à son copain au Canada, dimanche, mais celui-ci a été incapable de les joindre plus tard et a signalé leur disparition.

La page Facebook d'Audrey Rodrigue indique qu'elle réside à Montréal. Selon les informations obtenues par La Presse canadienne, elle est employée dans une garderie du Vieux-Montréal.

Les autorités avaient déclaré plus tôt que les voyageuses n'avaient pas de plan établi et choisissaient leurs destinations au fur et à mesure de leur voyage.

Audrey Rodrigue et sa fille pourraient avoir été aperçues sur un terrain de camping d'un parc national de Six Rivers, à 550 kilomètres au nord de San Francisco, où elles avaient des réservations pour mardi.

Des gardes forestiers ont inspecté le secteur de camping de Six Rivers et ont montré des photos à d'autres campeurs et au personnel, qui ont dit qu'ils pensaient avoir vu la mère et la fille et qu'elles semblaient ne pas être en détresse, mais plutôt heureuses.