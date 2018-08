Un texte de Émilie Talbot-Hamon

Chaque fois qu’on arrivait avec des plans, les plans arrivaient toujours au-dessus des budgets prévus, donc c’était toujours une question financière , admet le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui avait promis la création d’un nouveau parc de planche à roulettes pendant sa campagne à la mairie de 2013.

Le projet, qui devait coûter 250 000 $, puis 325 000 $, est aujourd’hui évalué à 360 000 $. La MRC de La Côte-de-Gaspé a investi 50 000 $ dans le projet.

Un moment donné, ce qu’on a décidé de faire avec le conseil municipal actuel, c’est de dire : ''laissons faire le prix, c’est ce dossier-là qu’on veut. On va mettre l’argent supplémentaire et on va le réaliser'' , ajoute le maire.

On voulait avoir le plus hot dans l’Est-du-Québec. Bin là, on l’a, le plus hot dans l’Est-du-Québec. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfèt de la

Un projet collaboratif

C’est d’abord un groupe de jeunes de l’école secondaire C.-E.-Pouliot qui a demandé à la Ville de mettre sur pied un nouveau parc de planche à roulettes.

Pendant longtemps, les planchistes ont dû utiliser des structures installées sur un terrain de tennis dans la cour de l’école.

Y avait pas vraiment de concept… Y avait aucun concept en fait. C’était une structure qui était pratiquement pas utilisable. Le bois avait pourri. C’en était dangereux , explique Duane Cabot, planchiste.

À écouter : Le projet de planchodrome se concrétise à Gaspé

Pour élaborer les plans de la nouvelle infrastructure, la Ville a mandaté la firme Stantec et consulté des utilisateurs. Duane Cabot et un de ses amis ont proposé leur aide pour accélérer la création du projet. Selon lui, les plans originaux proposaient un parc plus grand que celui qui a été construit.

Le parc de planche à roulettes de Gaspé Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Les plans, ils ramassaient de la poussière sur les tablettes de la Ville de Gaspé parce qu’on n’avait pas de lieu pour le faire. Alors on s’est dit : pourquoi pas refaire des plans avec des structures un peu plus petites, un terrain un peu plus petit? Fait qu’on a fait modifier les plans pour que ce soit adapté à ce bel endroit , soutient-il.

Une infrastructure rassembleuse

On voit des gens en trottinette, en vélo, même des rollerblades… C’est un beau lieu, c’est un lieu vivant, surtout , indique Duane Cabot.

Pour Philippe Dunn, la planche à roulettes est un moyen de se dépasser et de décompresser. Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Pour Philippe Dunn, planchiste qui a aussi été consulté pendant l’élaboration des plans, l’endroit permet aux jeunes de se réunir.

Les gens aiment pas ça que tu fasses du skate, mettons, sur le trottoir… Ça fait peur aux gens, genre… Là, on a un endroit, c’est correct , mentionne-t-il.

Et les utilisateurs s’entendent pour dire que le skate reste un des meilleurs moyens de se dépasser.