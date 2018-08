Un texte de Jean-Philippe Martin

Les trois cyclistes de Québec et des environs forment presque l'entièreté de l’équipe féminine junior qui représentera le Canada aux Mondiaux présentés cette année à Lenzerheide, en Suisse. Eva Poidevin, de l’Alberta, complètera le quatuor.

« Marianne, c’est une de mes meilleures amies. Roxane aussi, raconte Mireille Larose-Gingras. Chaque fin de semaine, on est en compétition [ensemble]. Une fois que la course est commencée, c’est chacune pour soi. Mais, c’est toujours "fairplay". »

Parmi les 10 meilleures au monde?

Des trois complices âgées de 18 ans, Roxane Vermette est la seule à avoir vécu l’expérience des championnats du monde. La cycliste de Saint-Ferréol-les-Neiges a pris le départ de l’épreuve en 2017.

Sans attentes, elle avait décroché une 16e position fort satisfaisante.

« J’étais seulement contente de faire la course au départ, explique la championne canadienne junior. J’avais bien roulé et bien forcé. C’est la course où j’ai eu le plus de plaisir. Une 16e place, c’était juste un bonus. »

Roxane Vermette. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Même si un virus l’a embêté cette saison, elle estime être prête pour la course et cette fois, son objectif dépasse le simple fait de s’amuser sur le parcours.

Je veux encore donner le meilleur de moi-même, mais c’est sûr que cette année, mes attentes sont plus hautes. J’aimerais terminer parmi les huit premières. Roxane Vermette, équipe canadienne de vélo de montagne

Le baptême de Marianne et Mireille

Pour Marianne et Mireille, il s’agira d’une première présence aux Mondiaux juniors.

Difficile de se fixer un objectif: la 16e position de Roxane Vermette l’an dernier est le seul indice qui s’offre à elles.

« Je pense qu’on peut au moins accoter la performance de Roxane l’an dernier », estime Marianne Théberge, de Lévis.

Devant l’inconnu, Mireille Larose-Gingras se servira de la performance de ses coéquipières comme barème sur le parcours.

« Au Québec, on est habitué de courir à 10 ou 15. Là-bas, on va être une quarantaine », explique la cycliste de Lac-Beauport.

Les filles vont être mes repères durant la course. Je sais que je peux les suivre. Si je ne suis pas la première des trois, ça va me ''challenger'' à les rattraper. Mireille Larose-Gingras, équipe canadienne de vélo de montagne

Mireille Larose-Gingras a terminé au troisième rang des championnats canadiens junior 2018 à Canmore. Photo : Courtoisie/Florence Dostie-Ménard

Roxane Vermette, Mireille Larose-Gingras et Marianne Théberge débarqueront en Suisse vendredi, question de se familiariser avec le parcours et de chasser les effets du décalage horaire.

Le départ de leur épreuve, présentée le jeudi 6 septembre, sera donné à 8h, heure du Québec.

Raphaël Auclair (23 et moins), de Québec, et Raphaël Gagné (élite), de Lac-Beauport, feront aussi partie de l'équipe canadienne aux Championnats du monde.