Un texte de Julie Tremblay

Denis Bélanger est propriétaire d'un gîte à Saint-Fabien et souhaite se lancer en politique pour faire cesser le marketing électoral et les lignes de parti. Il espère intéresser davantage les citoyens au développement de leur communauté et les faire participer au processus démocratique.

C'est vraiment une autre approche que je veux faire. Je veux qu'on s'enlève dans l'idée qu'on est rouge, qu'on est péquiste, caquiste, libéral, solidaire, c'est pas vrai. On est tous des Rimouskois qui veulent que les choses changent. Denis Bélanger, candidat indépendant dans Rimouski

Même s'il dit préférer ne pas trop mettre ses idées de l'avant pour faire place à celles des citoyens, M. Bélanger estime que le prolongement de l'autoroute 20 est un dossier important pour la circonscription qu'il souhaite représenter.

C'est une insulte à l'intelligence des Rimouskois parce qu'on a une demi-autoroute. [...] Avant de parler de prolongement, j'aimerais aussi qu'on parle d'une véritable autoroute. Denis Bélanger

S'il est élu, M. Bélanger souhaite entre autres créer une plateforme web et organiser des rencontres pour connaître les idées de la population avant de les porter à l'Assemblée nationale.

Je veux qu'au niveau local, on décide ensemble quelles sont nos priorités , affirme M. Bélanger. Ce sont ces décisions-là que je vais monter comme député à Québec.

M. Bélanger, dont la candidature vient d'être officialisée au bureau du directeur des élections, affirme qu'il ne fera pas campagne sur les réseaux sociaux, mais davantage sur le terrain. Il promet de participer à tous les débats où il sera invité.