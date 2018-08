Un des deux bâtiments détruits, une ancienne bibliothèque, contenait des archives qui devaient servir à l’établissement d’un centre d’interprétation du village de Nouvelle-France. Cette ancienne communauté était située à une trentaine de kilomètres de Weymouth, dans la forêt.

Elle a été électrifiée 30 ans avant les autres dans la province, d’où son surnom d’Electric City.

Fondation du village

Les membres d’une famille originaire de France, les Stehelin, ont fondé le village de Nouvelle-France en 1895. Ils y ont lancé une entreprise de sciage et ont établi un chemin de fer entre Nouvelle-France et Weymouth, pour le transport du bois.

Les Stehelin étaient notamment reconnus pour offrir d’excellentes conditions de travail à leurs employés et n’hésitaient pas à embaucher des Afro-Néo-Écossais, des Micmacs et des Acadiens. Le village a connu un rapide déclin après la Première Guerre mondiale et a été démantelé quelques décennies plus tard.

Le greffier de Weymouth, Murray Betts, indique que les artéfacts et les documents perdus étaient à la base du projet du centre d’interprétation. La municipalité espérait en faire une attraction touristique importante.