Avec les informations de Boualem Hadjouti

Cette année, 5162 élèves ont rejoint les bancs d'écoles, une hausse de 91 élèves par rapport à 2017-2018.

Avec cette augmentation, la CSRN a procédé à une réorganisation de ses classes pour accueillir les élèves.

Certains enfants ont dû être déplacés vers des écoles loin de chez eux en raison du manque d'espace dans les établissements de leur quartier.

La problématique est le manque d'espace, bien entendu. Les demandes d'ajout d'espace ont été refusées par le ministère de l'Éducation. On n'est pas content, mais on le comprend. On va bien entendu refaire des demandes. En attendant, on va essayer de faire des changements. Malheureusement, ça va déranger des familles. Quand on achète une maison dans un quartier X, c'est parce qu'on veut que nos enfants aillent dans l'école du quartier. Ce n'est pas toujours le cas, mais on va essayer de faire ça du mieux possible. On demande de la patience de la part des parents , souligne Yves Bédard, directeur général de la CSRN.

Le directeur général de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Les candidats seront interpelés

La problématique inquiète le conseil des commissaires, qui compte interpeller à ce sujet les candidats à l'élection provinciale d'octobre prochain.

Nous, on serait très content et intéressés à ce que les candidats se positionnent et prennent des engagements pour nous aider à pallier à cette pénurie d'espace-là. Il y a plusieurs écoles qui débordent, mais on a trois écoles où c'est vraiment critique. On parle du Prélude, de Notre-Dame-de-Grâce et d'Évain. C'est des endroits qui sont en pleine expansion et nous, on a besoin de ces espaces-là , fait valoir Yves Dumulon, commissaire scolaire.

En plus du manque d'espace, la CSRN dit également faire face à la pénurie de main-d'œuvre, qui touche tous les services.