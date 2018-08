Quatre candidates sur sept sont des femmes dans la circonscription de Hull, qui vote libéral depuis 1981. Une seule parenthèse a été faite, le temps d’un mandat de 1976 à 1981, qui a été occupé par Jocelyne Ouellette du Parti québécois.

Le français est la langue maternelle de 70 % de la population, qui compte 79 845 citoyens, tandis que l'anglais est parlé par 11 % d’entre eux. Les autres langues les plus parlées sont l'arabe suivi de l'espagnol et du portugais.

Selon le portrait dressé par Centraide, 20 % de la population vit avec un faible revenu et autour de 17 % de la population est issue de l'immigration.

L'immigration pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Madeleine Lefebvre, agente d'information à l'Observatoire du développement de l'Outaouais à l'Université du Québec en Outaouais, précise que la population de la circonscription de Hull est plus jeune que la moyenne du Québec et attire beaucoup de nouveaux arrivants.

L’accroissement naturel et l’accroissement migratoire à Gatineau sont positifs, nous avons une population qui est plus jeune que dans le reste de l’Outaouais et qui est en croissance , dit-elle.

85 % des immigrants qui viennent s’installer dans la grande région de la capitale nationale choisissent le côté ontarien, donc c’est un défi pour Gatineau d’attirer davantage l’immigration qui vient dans la région. Madelaine Lefebvre, agente d'information à l'Observatoire du développement de l'Outaouais

L'environnement, un enjeu?

Appelé à commenter les enjeux environnementaux en lien avec la campagne électorale, Benoit Delage, directeur général de la Conférence régionale de l'environnement et du développement de l'Outaouais (CREDDO), a noté des reculs et des progrès au cours des dernières années.

Au niveau des progrès provinciaux en matière d’environnement, il souligne le Fonds vert, la bourse du carbone. Pour les reculs, il note l’attente qui se prolonge dans le dossier du traitement des ordures.

Il n’y a pas de projet pour traiter nos matières résiduelles dans la région, notre compost est envoyé en Ontario, nos déchets sont toujours envoyés à Lachute... C’est sûr que, politiquement, tu ne gagnes pas des élections en promettant que nous allons mieux traiter des ordures. Benoit Delage, directeur général du CREDDO

Mais selon M. Delage, il y a une clientèle électorale bien précise qui a vraiment envie d'entendre parler d'environnement : les jeunes électeurs.

Ça fait plusieurs années que l’on forme et sensibilise la jeunesse sur leur impact environnemental, sur notre consommation, entre autres sur la place de la voiture dans notre vie. On n’est plus à la même place avec cette tranche de population là , fait valoir M. Delage.

Les chefs des quatre principaux partis – Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé – croisent le fer le 13 septembre dans une joute animée par Patrice Roy et produite par Radio-Canada et un regroupement de plusieurs médias.

Le vote par anticipation se déroulera les 23 et 24 septembre, de 9 h 30 à 20 h, dans tous les bureaux de scrutin de la province. La 42e élection générale québécoise est la première à se tenir à la date établie du 1er octobre.