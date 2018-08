Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Québec assumera 50 % des coûts de la construction de 16 logements pour des résidents autonomes et semi-autonomes, explique M. Lagacé.

Le maire de Saint-Ulric, Pierre Lagacé Photo : Radio-Canada

35 % de la facture sera assumée par prêt hypothécaire et 15 % par la collectivité.



M. Lagacé indique qu'une campagne de financement sera lancée dans les prochains jours pour tenter de solliciter des donateurs privés. Il y a une compagnie pharmaceutique qui m'a approché pour mettre une petite pharmacie dans la résidence. On va aller voir quelle sorte de pourcentage ça pourrait donner sur les 15 % , ajoute-t-il.

Le nouveau bâtiment sera construit sur un terrain situé dans l'est de la municipalité.

La municipalité de Saint-Ulric a acquis ce terrain pour construire la résidence pour personnes âgées. Photo : Radio-Canada

J’espère qu’il va y avoir une levée de terre en 2019. On pourrait habiter ça en 2020. Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric

Plus de 80 personnes ont signifié leur intérêt à y demeurer, dans cette municipalité de 1500 habitants.

Un projet de mini-maison

Une rue serait créée pour accéder à la résidence. Elle permettrait de développer un deuxième projet de mini-maisons, souligne M. Lagacé.

On ferait une rue qui irait au pied de la côte et il y aurait de la place pour 5 à 6 maisons additionnelles. On a un projet de mini-maison et on voudrait mettre ça sur pied pour innover. Ça permettrait de rentabiliser notre terrain , précise-t-il.

Le maire de Saint-Ulric estime que ces mini-maisons pourraient inciter de jeunes couples à s'installer dans la région.