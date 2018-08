François Legault a rappelé sa position, jeudi matin, lors d'un point de presse à Rivière-du-Loup.

Au cours des dernières semaines, les déclarations du chef de la CAQ ont fait sursauter bon nombre d'élus de l'Est-du-Québec qui comptent sur les revenus éoliens pour réaliser différents projets dans leurs communautés.

S'il est élu, François Legault s'engage à forcer Hydro-Québec à vendre ses surplus dans les provinces et états voisins.