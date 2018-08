L'espace public sera ouvert environ quatre jours par semaine et comptera 200 places assises. La coordonnatrice au Tourisme à la Ville de Plessisville, Cindy Allaire, croit que ce nouvel attrait pourrait avoir des retombées intéressantes pour la région.

On veut que ce soit un attrait touristique supplémentaire. Le parc de la Rivière-Bourbon, pour nous, c'est notre Central Park, explique-t-elle. On avait l'île qui était toujours innoccupée et inexploitée à ce jour et on s'est dit : ''pourquoi ne pas faire une belle terrasse à aire ouverte sur l'île où on va vendre des produits fins de microbrasseries québécoises et où on va inviter les gens à apporter leur nourriture?"

Le biergarten de Plessisville se trouvera en plein coeur de la ville, sur l'île Louis-Philippe-Hébert entourée par la rivìère Bourbon. Photo : Radio-Canada

L’immense succès de Plaisirs d’été nous le démontre : les gens de Plessisville veulent plus d’occasions pour ralentir le rythme et se rassembler dans une ambiance décontractée ,

a expliqué par communiqué le maire de Plessisville, Mario Fortin.

Un pont temporaire sera aménagé pour accéder au site dont l'ouverture est prévue en juillet prochain.