Le gouvernement sortant de Brian Gallant a dévoilé en décembre 2016 un plan de lutte au changement climatique qui contenait plus d’une centaine de mesures. Brian Gallant dit que le plan complet et les arguments qui l’appuient seront soumis au gouvernement fédéral aujourd’hui même.

Le plan d’un gouvernement libéral réélu visant à protéger l'environnement obligera les grandes entreprises qui émettent d’importantes quantités de gaz à effet de serre à payer leur juste part, éliminera l'électricité produite par le charbon d'ici 2030 et fera en sorte que les consommateurs et consommatrices du Nouveau-Brunswick ne paient pas un cent de plus à la pompe ou sur leurs factures d'électricité , affirme Brian Gallant.

Plus tôt cette semaine, le chef progressiste-conservateur, Blaine Higgs, a promis s'il remporte les élections de s'opposer à toute tarification du carbone. Il a aussi accusé les libéraux de vouloir imposer une taxe carbone qui coûtera des emplois et augmentera le coût de la vie dans la province.

Brian Gallant s’en défend et contre-attaque.

Nous sommes le seul parti à avoir un plan qui épargnera de nouveaux frais aux consommateurs et consommatrices. En comparaison, Blaine Higgs et les conservateurs n’ont aucun plan pour mettre un prix sur la pollution causée par le carbone, ce qui veut dire que le filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone sera imposé aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises , réplique Brian Gallant.

Le chef libéral dit être convaincu que son plan répond aux exigences d’Ottawa et qu’il sera approuvé.