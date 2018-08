L'étude, réalisée par l’Université de l’ouest de l’Angleterre, avait pour objectif d'évaluer les effets de l'implantation nouvelle du wi-fi gratuit sur deux lignes de train. Le constat : la technologie amène les gens à effectuer du temps supplémentaire plutôt que de leur donner plus de flexibilité dans d'autres aspects de leur vie.

Sur les 5000 passagers interrogés, 54 % ont dit se servir du wi-fi pour envoyer des courriels professionnels. À l’aller, les navetteurs traitaient les courriels du matin et, au retour, ils profitaient du trajet pour terminer le travail non achevé au moment de quitter le bureau.

« Je suis une mère occupée et j'ai besoin de ce temps, a dit une des passagères rencontrées par les chercheurs. C'est important pour ma santé mentale de pouvoir terminer mon travail dans le train. »

Pour Juliet Jain, une des chercheuses de l'étude et qui travaille au Centre sur le transport et la société de l’Université de l’ouest de l’Angleterre, les fontières entre les vies professionnelle et personnelle sont de plus en plus floues à cause des téléphones intelligents. « Comment comptons-nous ce temps? Faut-il changer les cultures d'entreprise? demande-t-elle. Décider de ce qui constitue ou non du travail pose un réel défi. »

Le fait de comptabiliser le temps de navettage comme du temps de travail pourrait atténuer le stress des heures de pointe en permettant aux employés de ne pas tous se déplacer aux mêmes heures, estime la chercheuse.

Cependant, cela signifierait aussi que les employeurs pourraient vouloir avoir un droit de regard sur la manière dont leurs salariés utilisent leur temps entre la maison et le bureau.