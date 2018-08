Le tribunal entendra la cause dans la région plutôt qu’à Québec. La cause devrait être entendue cet automne.

Selon l’avocat de Mme Cyr, Me Éric Lebel, il s'agit d'une victoire tant pour sa cliente que pour les contribuables. Il explique qu’une trentaine de témoins auraient dû se déplacer à Québec, ce qui aurait entraîné des frais importants.