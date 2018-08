Un texte de Piel Côté

Une fois les travaux de la voie de contournement terminés, le segment urbain de la route 117 sera sous la responsabilité de la Ville de Rouyn-Noranda.

C'est donc dire que la Ville devra payer l'entretien de l'avenue Larivière, de la rue Gamble et du boulevard Rideau, qui se chiffre à 155 000 $ par année.

La majeure partie de cette somme provient du contrat de déneigement de 135 000 $ que la Ville chargeait au ministère des Transports, qui auparavant, était le gestionnaire de cet axe routier.

Avec le marquage de la chaussée et d'autres légers entretiens, on atteint la somme de 155 000 $.

Normalement, on doit refaire le pavage après une douzaine d'années d'utilisation, mais la Ville devra désormais assumer la totalité de cette nouvelle dépense.

On peut espérer qu'avec la voie de contournement, on aura moins de véhicules lourds, que le pavage pourra attendre plus longtemps, mais dans 15 ans, si on calcule, c'est un peu plus de deux millions que l'on devra remettre, que l'on n'avait pas avant comme dépenses supplémentaires , précise Réjean Lesage, directeur des travaux publics et services techniques à la Ville de Rouyn-Noranda.

Certains feux de circulation devront aussi être changés et ces entretiens s'ajouteront aux 4,3 millions de dollars estimés pour les 15 prochaines années.