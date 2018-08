Un texte de Jérôme Labbé

« Je regrette d'avoir utilisé les mêmes tactiques au conditionnel qu'un certain Camus. Il était tard et ce n'est pas mon habitude d'aller aussi bas que lui dans des insinuations... #PolQc #partiquebecois »

C’est tout ce qui restait, ce matin, du débat sur Twitter (communément appelé un tweetfight) entre Mme Leblanc et Xavier Camus, enseignant en philosophie au Collège Ahuntsic, connu sur les réseaux sociaux pour ses dénonciations de politiciens qui, selon lui, flirtent avec l’extrême droite.

La veille, M. Camus avait publié sur son blogue, un texte à propos de Pierre Marcotte, candidat péquiste dans Drummond-Bois-Francs, dans lequel il lui reprochait d’avoir écrit sur Twitter, en 2015, que les musulmans devraient être forcés de manger du porc pour pouvoir immigrer au Québec – une dénonciation qui a aussitôt valu au principal intéressé d’être écarté par son chef, Jean-François Lisée.

Or, son texte était accompagné d’une photo montrant Michelle Blanc et Pierre Marcotte, souriants, bras dessus bras dessous. Et d’une caricature montrant Mme Blanc et Muguette Paillé, une autre candidate s’étant retirée en raison de propos islamophobes, déclarer à l’unisson : « Les mugnulmanes c’tutes des terroôriss!! »

La principale intéressée n’a visiblement pas apprécié. Sur Twitter, sa réponse – supprimée depuis, mais dont des extraits ont été publiés sur la page Facebook de Xavier Camus – a été pour le moins virulente, voire vulgaire.

Nous n’en reproduirons qu’un, pour fins d’exemple, dans lequel elle répond à un internaute dont le nom d’usager est @The_Great_Prog :

« Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ses conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C’est le genre de conneries qu’on raconte aussi à son propos. »

Jean-François Lisée et la vice-chef du PQ, Véronique Hivon, jeudi matin, lors d'un point de presse à la permanence du parti. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Questionné sur l'incident, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a rabroué publiquement sa candidate en marge d'un point de presse, jeudi matin. « Ce ne sont pas des propos qui doivent être tenus sur Twitter », a-t-il tranché, ajoutant que « ces propos ont été retirés » et que son équipe avait « exprimé [sa] mauvaise humeur face à ça ».

Un politicien ou une politicienne en début de carrière politique doit apprendre à ignorer les insultes. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Interrogé sur les risques des débordements sur les réseaux sociaux, M. Lisée a appelé les partisans à éviter de propager des messages négatifs.

« On n'attire pas des votes avec du vinaigre. On les attire avec une attitude positive », a-t-il soutenu.



« Si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord sur Twitter, vous ne le convaincrez pas. Lâchez votre ordinateur, appelez le bureau d'élection de votre candidat péquiste et allez faire du porte-à-porte. »

Quant à Xavier Camus, il admet avoir été « troublé » par les allégations lancées par la candidate. S’il se dit « soulagé » des regrets exprimés par Mme Blanc, l'enseignant n’exclut pas d’intenter une poursuite civile contre elle.

Joint par téléphone jeudi matin, M. Camus a fait valoir que des insinuations de pédophilie comme celles-là risquaient de nuire à sa carrière d'enseignant. « D'abord parce que je travaille auprès des jeunes. Quoiqu'à 15 ans, il n'y a aucune fille de 15 ans au cégep, mais quand même, des personnes de 17, 18, 19 ans... Ça sème le doute au niveau professionnel, entre collègues... »

« Et puis ce genre d'accusation là, c'est le genre de choses contre laquelle on ne peut même pas se défendre [...] Je ne pourrai pas présenter des preuves sur les réseaux sociaux, même en vrai, [disant :] "Regardez, je ne désire pas ceci ou cela". Je ne sais même pas si je peux me défendre publiquement, sinon j'aurais l'impression de répandre moi-même cet élément-là. »

Plus de détails à venir.