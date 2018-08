Un texte d’Alexandre Duval

La « liste d’épicerie électorale » du maire Gilles Lehouillier a été assombrie par les plaintes qui le visent pour harcèlement psychologique et dont l’existence a été révélée jeudi matin.

C’est toutefois entouré des conseillers municipaux que le maire a présenté une liste de 10 thèmes prioritaires pour le développement de sa ville et dont il espère que les partis politiques s’inspireront pour prendre des engagements.

« Ça fait 50 ans qu'on parle de la nécessité de construire ce troisième lien-là, a dit M. Lehouillier d’entrée de jeu. On veut maintenant qu'on passer de l'étape de la planification à l'étape de la réalisation. »

La Ville demande surtout partis politiques provinciaux de s’engager à accélérer l’échéancier pour réaliser le troisième lien et à se concentrer uniquement sur un projet autoroutier.

Selon M. Lehouillier, il faut carrément que les partis provinciaux laissent tomber les options comme l’amélioration des liens déjà existants ou les solutions non immobilières comme le covoiturage et le télétravail.

Axes routiers prioritaires

Une autre priorité du maire est l’amélioration de trois axes routiers : le réaménagement de la route 116 en boulevard urbain, la réalisation du viaduc Saint-Omer et l’élargissement de l’autoroute 20 en direction est jusqu’à ce viaduc.

Le financement du transport en commun et l’avenir du pont de Québec sont deux autres thèmes identifiés par Gilles Lehouillier.

Nous souhaitons également que les partis politiques exercent une pression constante sur le gouvernement fédéral pour assurer la pérennité du pont de Québec tant sur les plans structural qu'esthétique. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Entreprises et main-d’oeuvre

Autre priorité : rehausser l’aide financière accordée à Lévis pour qu’elle soutienne ses entreprises locales.

« Il y a beaucoup de mesures pour Québec et Montréal [...] mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'oublie pas les 8 autres villes de 100 000 habitants et plus », a dit le maire.

Gilles Lehouillier a également rappelé que d’ici 5 ans près de 40 000 emplois seront à combler en Chaudière-Appalaches, dont le tiers seront sur le territoire de Lévis.

Le maire espère donc que le prochain gouvernement favorisera l’établissement des immigrants en région et qu’il s’engagera à réduire les contraintes pour l’embauche de ces travailleurs venus de l’international.

Les quatre dernières priorités du maire sont d’améliorer la qualité de vie des citoyens notamment à travers la mise en valeur du fleuve et de ses affluents, de mettre à jour divers équipements sportifs, d’obtenir une neuvième ambulance pour le territoire de Lévis et d’améliorer certaines infrastructures culturelles.