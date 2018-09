Un texte de Lisa Marie Fleurent

Plusieurs craignaient que la situation soit encore pire pour la rentrée des classes 2018. L’augmentation du salaire minimum à 14 $/l’heure, imposer par l’ancien gouvernement de Kathleen Wynne, étant la principale source de préoccupations.

Le syndicat, représentant les chauffeurs d'autobus scolaire, martelait l’an dernier le besoin d’augmenter leur rémunération, alors que le taux horaire s'apparentait au salaire minimum pour certains de ses membres, arguait-il.

Des augmentations substantielles

Des compagnies de transport de la région de Toronto disent avoir augmenté de façon significative les salaires de leurs conducteurs.

Ces augmentations varient entre 10 % et 18 %, selon celles qui ont accepté de parler à Radio-Canada.

Nous avons connu une excellente année en termes de recrutement et en rétention de personnel. [...] Nous avons un chauffeur pour chacun de nos trajets et nous en avons de surplus. Terri Lowe, directrice des opérations pour la compagnie Stock Transportation

L'entreprise Sharp Bus Lines se fait rassurante. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser, voire éliminer, les délais », dit Jason Andrade, le directeur régional de l’entreprise.

Les salaires restent toutefois un enjeu, selon le syndicat Unifor, qui représente les chauffeurs de la région, bien qu’il reconnaisse que plusieurs compagnies ont révisé à la hausse leur taux horaire.

La représentante syndicale Debbie Montgomery. Photo : Radio-Canada

« La disparité des salaires d’une région à l’autre, d’un conseil à l’autre, c’est quelque chose que le gouvernement doit examiner », affirme sa porte-parole Debbie Montgomery.

« Je pourrais travailler au centre-ville de Toronto et être payé 16 $ ou 17 $ l'heure et aller à côté à Mississauga et les chauffeurs d'autobus scolaires obtiennent entre 19 $ et 20 $ dollars », explique-t-elle.

Tout est rentré dans l'ordre, assurent les conseils scolaires

L’an dernier, les retards causés par la pénurie de conducteurs avaient forcé plusieurs parents à s'absenter du travail, et ce, durant plusieurs jours.

Nombre de parents étaient furieux de la façon dont les conseils scolaires et Francobus, le consortium qui fait le relais entre les compagnies de transport et les conseils scolaires, avaient géré la situation.

L’an dernier, les retards causés par la pénurie de conducteurs avaient forcé plusieurs parents à s'absenter du travail. Photo : Getty Images/Martine Doucet

Les choses promettent d’être différentes cette année, assure la directrice des communications et du marketing au conseil scolaire Viamonde.

« Francobus a multiplié les démarches depuis l’année dernière pour s’assurer que le transport scolaire se ferait sans anicroche dès la rentrée scolaire », affirme Claire Francoeur.

On ne devrait pas avoir de problèmes cette année. Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing au conseil scolaire Viamonde

Elle explique que cette confiance vient du fait que le consortium a révisé les contrats avec les transporteurs et qu’un travail de recrutement a permis d’attirer un plus grand nombre de conducteurs que les années passées.

Système d’alerte amélioré

Le dispositif utilisé par Francobus pour avertir les parents des retards sur certains trajets était haï par plusieurs d’entre eux.

Les alertes arrivaient parfois avec plusieurs heures de retard.

Le site internet de Francobus où les retards sont inscrits. Photo : Capture d'écran du site internet de Francobus

Viamonde assure que le système a depuis été amélioré et que les communications seront « plus fluides ».

Francobus s’est assuré auprès de tous les transporteurs de faciliter la transition d’informations entre ce qui se passe sur les routes d’autobus et le serveur de Francobus pour que l’information soit acheminée aux parents. Claire Francoeur, directrice des communications et du marketing au conseil scolaire Viamonde

De son côté, le conseil scolaire catholique MonAvenir a décliné une entrevue, mais, par courriel, assure faire les suivis « avec tous les consortiums qui travaillent avec les transporteurs pour assurer que les postes de chauffeurs d’autobus soient comblés [sic] ».

Plus d'une semaine avant la rentrée des classes, le consortium Francobus a aussi refusé de nous parler, malgré nos demandes répétées, disant être « dans l’impossibilité d’ajouter une entrevue à l’horaire » en raison de cette rentrée.

Pour sa part, la compagnie de transport Attridge, qui a connu de nombreux retards l’an dernier, n’a pas donné suite à nos demandes d'entrevues.