Un texte de François Messier

Pressé de questions par les journalistes qui accompagnent sa tournée provinciale, M. Legault a maintenu que le député de La Peltrie s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts apparent en acceptant, avec son ex-conjointe, un prêt de 55 000 $ du maire de L’Ancienne-Lorette l’an dernier.

Il a toutefois minimisé l’affaire en faisant valoir que la transaction n’impliquait pas d’argent public, que M. Caire n’a offert aucune « contrepartie » en échange, et que la CAQ n'était pas au pouvoir.

« Quand on est au gouvernement, c’est important de s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts. Parce que le gouvernement nomme des personnes à des postes de direction, donne des contrats à des entreprises ou à des individus. Donc, c’est très important de s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts, qu’il n’y ait pas d’incitatifs à donner des contrats à des petits amis », a-t-il commenté.

On est dans l’opposition. C’est une erreur. Mais il faut qu’il y ait une contrepartie, et là, il n’y a pas eu de contrepartie. C’était plus une apparence qu’une réelle erreur. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

« Mais un prêt personnel, quand on est dans l’opposition… Surtout, c’est une question d’amitié. La conjointe de M. Caire travaillait avec le maire. Donc, il y avait une proximité. Eux ont vu ça comme un prêt d’un ami à un ami. Mais effectivement, il y avait une apparence, et c’est sûrement pas le genre de chose qu’on veut voir quand on est au gouvernement. »

M. Legault a admis qu’il n’avait aucune idée des conditions imposées à M. Caire et à son ex-conjointe par le maire Émile Loranger pour le remboursement du prêt, complété en juin, ni de la manière dont M. Caire s’y est pris pour le faire. Il assure néanmoins que son député n’a reçu aucun avantage financier dans la transaction.

Il a eu un prêt et il a remboursé le prêt, donc, [il n’y a] pas eu en bout de ligne d’avantage financier. Et c’était le prêt d’un ami à un ami, ce n’était pas de l’argent public. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

« Je ne comprends pas que vous ne compreniez pas », a-t-il déclaré un peu plus tard, visiblement agacé par les questions à ce sujet. « Il n’y a pas eu d’échange. C’était comme ami, pas comme maire, qu’il lui a prêté de l’argent. »

Après la conférence de presse, la CAQ a fait savoir aux journalistes que le prêt contracté par M. Caire et son ex-conjointe était assorti d'un taux d'intérêt, sans préciser lequel. Le parti maintient que le député n'a reçu aucun « avantage financier », dans cette affaire. « Éric a remboursé sa moitié de la dette [du prêt] en contractant un prêt à la caisse Desjardins. L’autre moitié a été remboursée par son ex-conjointe », a expliqué une attachée de presse de M. Legault. Selon la CAQ, le prêt a été remboursé avec « capital, intérêts et frais » le 28 juin 2018 au montant de 57 120 $.

Après une journée marquée par cette affaire et une certaine confusion entourant la présentation de son escouade économique, François Legault s’était appliqué à lancer sa conférence de presse en attaquant une fois de plus son adversaire libéral Philippe Couillard pour la façon dont il a traité avec Bombardier.

Le chef caquiste s’est dit « choqué » d’apprendre que de hauts dirigeants de Bombardier ont pu encaisser 78 millions de dollars en vendant des options sur actions dont ils disposaient, comme l’a révélé jeudi matin Le Journal de Montréal. Selon lui, il revenait à M. Couillard de s’assurer qu’ils ne puissent pas le faire.

« Ils se mettent des dizaines de millions de dollars dans les poches et Philippe Couillard n’a pas vu ça venir. M. Couillard n'arrête pas de nous dire depuis quelques jours "Watch Me", bien là on le voit, et on voit que ce n’est pas un grand négociateur », a-t-il fait valoir.

M. Legault avait officiellement convoqué la presse pour annoncer qu’un gouvernement caquiste offrirait le remboursement des lunettes ou des lentilles cornéennes pour les mineurs jusqu'à concurrence de 250 $, et ce, tous les deux ans.

