Un texte de Bernard Barbeau

Présentement, les zones protégées couvrent 1,3 % des aires marines du Québec, une proportion qui grimpera à 1,9 % avec la concrétisation d’un projet déjà lancé au Banc-des-Américains, au large de la péninsule de la Gaspésie.

La porte-parole de QS Manon-Massé a promis de corriger cette situation, jeudi matin, au Bic, dans l'est du Québec, avec pour toile de fond l’estuaire du Saint-Laurent, directement touché par cet engagement.

C’est là le théâtre de l’un des trois projets que QS met de l’avant pour réaliser l’engament que le Québec avait pris dans le cadre de la Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya, au Japon, en 2010. Le gouvernement du Québec devait atteindre en 2015 un objectif de 10 %, qu’il a ensuite reporté à 2020.

« Les libéraux se sont traîné les pieds, a regretté Mme Massé. En 15 ans de gouvernance, ils n’ont même pas fait le cinquième de ce qu’ils s’étaient engagés à faire. Entre vous et moi, 2020, c’est demain matin. »