Selon les informations recueillies par les experts d'Environnement Canada, les vents soufflaient de 180 à 220 km/h.

L'aide s'organise

Une campagne de sociofinancement est lancée pour aider le couple dont la maison a été soufflée par le vent.

La maison détruite était inoccupée au moment où les vents violents ont frappé le secteur. Les débris de la demeure bloquent toujours l'accès à une partie du 3e rang à Saint-Julien.

Heureusement, le couple n'était pas à l'intérieur de leur résidence au moment où le vent a frappé.

Si on avait été dans la maison, on serait morts. Tout a été écrasé. D'habitude, je me couche l'après-midi. On aurait été morts. On a été chanceux pour notre vie. Armand Boissonneault, résident

Le couple d'octogénaires est pris en charge pour l'instant par la Croix-Rouge, mais pourrait être hébergé par leur fils le temps de trouver les sommes nécessaires pour acheter une nouvelle maison.

« Le linge, les chemises dans le bois, tu les vois accrochés [dans les arbres], les photos, le matelas, le lit, il n'y a plus rien de bon. Rien de bon. C'est décourageant. Il faudra prendre notre courage à deux mains et se retrousser les manches. La maison est plus que finie. Ce n'est pas réparable. Là, l'hiver s'en vient. Dans trois mois d'ici, il va tomber de la neige. Il faut faire quelque chose », explique le fils des sinistrés, Germain Boissonneault.

Le couple n'en est pas à son premier malheur : il y a cinq ans, leur résidence a été rasée par les flammes. « On leur avait acheté une maison mobile pour qu'ils puissent rester dedans. On se disait qu'un malheur ne pouvait pas arriver deux fois. Ils n'étaient pas assurés. Ça coûte tellement cher. On se disait que ça ne se pouvait pas. Oui, ça se peut. C'est arrivé ici », indique la bru du couple, Karine Dubois.

Il est possible de retrouver la campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe.

Tornade?

Des experts d'Environnement Canada sont à Saint-Julien pour tenter de déterminer si, c'est une tornade qui a causé les importants dommages à travers la municipalité.

« On vient pour investiguer, regarder les différents dommages, quels types de structures, de quelle façon ces structures étaient fixées au sol. On est là également pour voir l'étendue des dégâts. Quand on a affaire à une tornade, la trajectoire va plus longue et étroite qu'une microrafale. C'est le genre d'indice qu'on vient chercher pour être capable d'établir s'il y a eu une tornade à Saint-Julien et établir sa force », explique Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Les résultats devraient être connus au cours de la journée de jeudi.

Des érablières du secteur ont également été durement touchées. Un propriétaire rencontré soutient avoir perdu près de 7000 érables sur les 8000 situés sur sa terre, dans cette tempête.