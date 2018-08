Ce sondage est publié à la suite du lancement, le 23 août, d’un processus d'approvisionnement pour le remplacement du système de paye Phénix, qui a connu de multiples ratés depuis sa mise en place en février 2016 par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Le SCT espère avoir un prototype fonctionnel en 2019, mais l'année de la mise en oeuvre sera déterminée à l'issue du processus, donc une date inconnue pour l’instant.

Le syndicat rappelle que Phénix donne toujours du fil à retordre à des dizaines de milliers de fonctionnaires à cause d’un chèque de paye trop maigre ou trop généreux ou, parfois même, jamais reçu.

Nous attendons une solution depuis plus de deux ans déjà. Maintenant que le gouvernement s’est engagé à trouver un autre système de paye, il doit s’activer. Qu’il ne demande pas à nos membres d’attendre encore deux ans , mentionne la présidente de l’Institut, Debi Daviau.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) affirme que parmi les avenues possibles pour trouver une solution rapidement au problème, il faut penser au Système administratif d’entreprise (SAE), un logiciel de ressources humaines et de traitement de la paye utilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’Institut est d’avis qu’il serait possible de le mettre à jour et d’en faire un système de paye complet.

Selon Stéphane Aubry, vice-président de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, des solutions existent.

L’Agence du revenu du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada ont un système administratif qui a les capacités de faire la fonction d’émettre la paye. L’adaptation prendrait moins de temps que le délai de mise en place du nouveau système proposé par le gouvernement fédéral. Cela permettrait de retrancher du système de paye Phénix au moins 55 000 fonctionnaires de l’ARC et de l’ASFC et nous pourrions nous concentrer à trouver une solution pour tous les problèmes tout en permettant à 55 000 fonctionnaires d’être complètement à côté de Phénix et d’être payés adéquatement , dit-il.

Le gouvernement doit accélérer le processus et mettre en œuvre un système viable sans délai. Nos membres n’en peuvent plus d’attendre! Debi Daviau, présidente de l'IPFPC

Environics Research a mené son sondage d’opinion publique par téléphone auprès de 1000 personnes entre le 3 et le 8 juillet 2018. Sa marge d’erreur est de ± 3,2 %, 19 fois sur 20.