Un texte de Patrick Henri

Tyler Benson veut prendre un nouveau départ. Le premier choix au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur de l’Ouest (WHL) en 2013 a connu une carrière junior marquée par les blessures.

En quatre saisons avec les Giants de Vancouver, il n’a disputé que 183 rencontres sur une possibilité de 288. Il a aussi joué sept matchs comme joueur de 15 ans, lors de la saison 2013-2014.

C’est en raison d’un kyste à la colonne vertébrale, d’une ostéite du pubis, d’une blessure à une épaule et de deux hernies sportives que le joueur originaire d’Edmonton a passé autant de temps à l’infirmerie.

La saison dernière, il a raté les 12 premiers matchs des siens, car il n’était pas totalement remis de l’intervention visant à soigner deux hernies. Il n’a par la suite raté que deux rencontres.

Il a connu sa meilleure saison avec 69 points, dont 27 buts, en 58 rencontres.

C’est en s’inspirant de cette saison « complète » et fructueuse que le joueur de 20 ans entend amorcer sa carrière professionnelle.

Selon la majorité des observateurs, il est évident que Benson amorcera la saison dans la Ligue américaine avec les Condors de Bakersfield. Le principal intéressé sait que c’est une forte possibilité, mais il entend brouiller les cartes.

Benson participe cette semaine à Edmonton à un camp de hockey à trois contre trois, en compagnie de vétérans de la LNH et d’autres jeunes joueurs qui, comme lui, vont tenter de se tailler une place au sein d’une équipe de la LNH.

La semaine prochaine, il prendra part à son troisième camp des recrues avec les Oilers, qui l’ont sélectionné au deuxième tour (32e total) lors du repêchage amateur en 2016.