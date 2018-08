Selon un porte-parole, Wade Keller, la brasserie de la rue Leslie cessera de produire de la bière jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

Il va sans dire qu’on ne peut brasser de la bière sans eau , lance-t-il. Labatt produit 43 millions de bières par année à son usine de Saint-Jean.

Il précise que la bière produite mardi et mercredi sera analysée avant d’être mise en vente. Si elle contient trop de manganèse, elle sera jetée.

La Ville a informé mardi les résidents desservis par la station d’épuration des eaux Petty Harbour Long Pond de ne pas boire l’eau du robinet si celle-ci était d’une couleur inhabituelle.

Il n’y a aucun risque à acheter et à consommer les bières Labatt qui se trouvent déjà en magasin, selon Wade Keller, puisqu’elles ont été produites il y a plusieurs semaines.

L’entreprise cherche à obtenir plus de renseignements auprès de la Ville au sujet du problème. Elle s’inquiète du fait que le problème semble intermittent, selon ce qu’a affirmé la Municipalité.

Vous testez à un moment donné et l’eau est bonne, mais est-ce qu’elle l’est toujours 15 minutes plus tard? Il n’y a pas moyen de savoir à cause de la nature sporadique du problème , affirme Wade Keller.

Le sort des travailleurs est incertain

La brasserie Labatt de Saint-Jean emploie de 80 à 90 personnes. Leur sort dépendra des tests dont les résultats devraient être connus d’ici vendredi.

« Si les tests démontrent que l’eau est bonne, il n’y aura pas d’impact [sur les employés]. Sinon, ce sera un sérieux casse-tête », conclut M. Keller.

Le manganèse est présent naturellement dans l’environnement, mais des études ont démontré que des taux trop élevés dans l’eau potable peuvent causer des problèmes neurologiques chez les enfants.