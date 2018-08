Les vols ont débuté à Halton peu après minuit, selon la police. Le dernier incident signalé s'est déroulé à Toronto vers 4 h du matin.

Certaines victimes ont déclaré aux enquêteurs que les suspects étaient armés, a fait savoir la police de Toronto.

Le groupe d'hommes circulait dans un véhicule volé et s'est arrêté dans plusieurs stations-service, des dépanneurs et autres commerces à Halton, Peel et Toronto.

Le premier incident a été signalé à Oakville, puis le groupe s'est dirigé vers l'est. Les cibles comprenaient un 7-Eleven, un Mr. Sub, une station-service Canadian Tire et un Rabba notamment.

Tous les vols impliquent ces hommes selon les descriptions que nous avons , a déclaré David Hopkinson du service de police de Toronto.

Aucune description n'a toutefois été fournie pour le moment.

C'est la police régionale de Peel qui a pris la direction de l'enquête.

Un porte-parole de celle-ci a fait savoir jeudi matin que les auteurs des vols auraient fui dans une berline Honda Civic de couleur pâle, selon des victimes