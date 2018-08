Un texte de Bernard Barbeau

« Nous appuierons et accompagnerons les entreprises dans leur transition vers le télétravail, notamment par le biais d’un crédit d’impôt pour la première année et la mise en place de ressources adaptées, dont des incitatifs financiers », indique-t-il.

Une étiquette, un logo ou une certification de type ISO pourraient être créés pour que les entreprises encourageant cette pratique puissent l’indiquer clairement.

Le PQ note qu’en plus de favoriser la vie familiale en permettant aux travailleurs de passer plus de temps avec leurs proches, le télétravail a des impacts positifs sur la circulation routière puisqu’il diminue le nombre de véhicules sur les routes, ce qui, en plus, cause moins de pollution.

Le chef péquiste Jean-François Lisée doit détailler cette proposition en fin d'avant-midi à Montréal.

Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) concluait dans un rapport publié en mars dernier que « les bénéfices démontrés pourraient justifier l’instauration par les gouvernements de mesures favorisant le télétravail ».

Le Canada est toutefois l'un des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où le télétravail est le moins développé. Son adoption à plus grande échelle pourrait donc demander certains efforts.

« Afin de faciliter la mise en place de telles actions dans le secteur privé, des politiques publiques pourraient prendre la forme d’aide financière, d’assistance technique ou de gestion afin de faciliter la mise en œuvre de programmes de télétravail », écrivait aussi le CIRANO.

Avec les informations de Jérôme Labbé