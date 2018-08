Un texte de Fanny Bédard

Dans son jugement, la Cour d’appel fédérale a ordonné l'annulation du décret qui permettait au projet d'expansion du pipeline Trans Mountain d'aller de l'avant.

Elle donne notamment raison à des Premières Nations qui ont fait valoir que l’Office national de l’énergie (ONE) ne les a pas consultées adéquatement avant de donner le feu vert au projet d’expansion du pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan.

Parmi celles-ci, la nation Squamish qui « célèbre la décision de la cour en faveur des droits des Autochtones », écrit-elle dans un communiqué. Elle ajoute que le jugement renforce sa conviction que le projet d’expansion ne doit pas aller de l'avant et demande au gouvernement Trudeau de « commencer à écouter ».

Le jugement rendu jeudi touche une vingtaine de poursuites conjointes de Premières Nations et d’organisations environnementales exigeant que l’évaluation du projet de pipeline effectuée par l’Office national de l’énergie (ONE) soit renversée.

Sans surprise, les groupes environnementaux sont aussi heureux de la décision de la Cour. « Nous sommes satisfaits de la décision, car la juge a jugé qu’il y avait un vide en ce qui concerne le transport pétrolier et l’impact sur la faune marine, ce que l’on dit depuis le début », soutient Karel Mayrand, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki.