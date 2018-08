Un texte de Cécile Gladel

La ville de Mont-Tremblant était connue pour les sports d’hiver; Angèle Dubeau a voulu lui donner une nouvelle reconnaissance. « C’est un lieu majestueux, une alcôve naturelle pour la musique », lance Angèle Dubeau en entrevue téléphonique.

Une scène extérieure lors de la Fête de la musique de Tremblant en 2017 Photo : André Chevrier

C'est un lieu qui permet d’écouter tant de la musique classique et de l'opéra que du Robert Charlebois. D'ailleurs, cette année, le chanteur sera en concert avec Angèle Dubeau, Lorraine Desmarais et la Pietà pour fêter le vingtième anniversaire de la Fête. On pourra aussi voir et écouter les Lost Fingers, Édith Butler et Lorraine Klaasen, qui rendra hommage à Nelson Mandela.

Il ne s’est jamais écouté autant de musique, avec tous les portails offerts. Les jeunes sont habitués à écouter tous les genres de musique. La Fête, c’est comme une grande discothèque de musique gratuite, mais en direct pour les oreilles et les yeux. Les gens voient la magie; il y a une proximité; ils sont collés sur les musiciens; ils voient les gestes et les regards. Angèle Dubeau

Le chef d’orchestre Kent Nagano sera aussi de la fête . C’est la deuxième participation du directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) à la Fête de la musique. Il était présent pour célébrer le 10e anniversaire.

Le chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano Photo : OSM

Cette fidélité fait grandement plaisir à Angèle Dubeau, comme celle de tous les artistes présents. Ils viennent en famille, ce qui permet de voir des scènes inusitées. « On peut ainsi voir Lyne Fortin qui fait du trapèze et des vocalises ou Alain Trudel en pédalo sur le lac. Quand j’invite des amis, ils sont invités à rester en famille », raconte-t-elle.

Une fête pour découvrir la musique

Après deux décennies, Angèle Dubeau est-elle surprise de la pérennité de l'événement? « Je l'espérais certainement, comme toute chose que l’on crée, car on doit être convaincu et convaincant pour mettre sur pied un tel événement. J’ai d’abord dû convaincre mon conjoint de 30 ans, qui est aussi mon impresario. »

Comment a-t-elle eu l’idée de ce Festival? « Dans la remontée mécanique en plein hiver, j’ai dit à mon mari qu’on devrait faire un festival de musique le week-end de la fête du Travail, qui ferme l’été. Il m’a regardée en me disant que c’était un peu fou de faire ça lors de l’une de mes dernières fins de semaine de congé de l’été. »

L’objectif de la violoniste était d’avoir une vitrine pour les musiciens canadiens, autant ceux en musique classique que les autres. « Le choix est immense et je voulais enlever les barrières entre les différents styles. »

Angèle Dubeau en concert à la Fête de la musique de Tremblant Photo : ANDRE CHEVRIER

La fondatrice du festival en est aussi sa directrice artistique. Elle part donc à la découverte des jeunes talents, tout en y ajoutant des artistes confirmés, pour fabriquer sa programmation d’environs 35 concerts chaque année. « Je cherche, j’écoute beaucoup. Je carbure à la chair de poule, quand ça vient me chercher, je ne me trompe pas. »

Si la Fête de la musique de Tremblant attire les mélomanes, l’événement permet aussi aux gens qui ne connaissent pas ou peu la musique de faire des découvertes, gratuitement. La majorité des spectacles se donnent à l’extérieur.

On n’a pas besoin d’étudier ou de connaître la musique. Des gens de tous âges viennent. [La programmation] est un feu roulant de styles et d’instruments. C’est une façon agréable de partir à la découverte musicale, avec une crème glacée à la main. Angèle Dubeau

Des spectacles réservés aux enfants

Les enfants sont aussi les bienvenus, avec une nouveauté cette année : un lieu leur est réservé avec deux spectacles par jour.

D’ailleurs, un moment impliquant une petite fille lors d’un récital d’opéra est l’un des souvenirs marquants d’Angèle Dubeau au cours des 20 dernières années. « Elle était assise dans l’herbe avec Barbie et Ken. À un moment, elle a levé la tête et dans les secondes qui ont suivi, ses poupées se sont mises à valser et à danser sur Mozart. La musique venait de pénétrer en elle, quelque chose avait été semé », raconte Angèle Dubeau.

La Fête de la musique de Tremblant se tient à Mont-Tremblant du 30 août au 3 septembre 2018.