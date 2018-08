Les membres de ces deux groupes de citoyens ont expédié une lettre à la ministre. Ils affirment que ce projet de l’entreprise Arianne Phosphate est à la fois inutile et dangereux. Ils dénoncent la consultation publique de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale qui a eu lieu en ligne en plein cœur des vacances estivales.

(...) nous croyons qu’un dossier porteur de tant d’impacts mérite que vous en entendiez parler directement. Extrait de la lettre envoyée à la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna

La ministre Catherine McKenna Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Ils jugent que le projet causera une cicatrice irréversible sur la faune et la flore du parc marin Saguenay-Saint-Laurent.

Il n’y a rien, à part une prochaine glaciation, qui pourrait venir atténuer l’impact que cela va donner. Et on parle d’un projet qui a une durée de vie de 26 ans, alors les générations futures vont quand même continuer à avoir cette échancrure dans le rivage du Saguenay , a indiqué le porte-parole du collectif de l’Anse-à-Pelletier, Daniel Lord, en entrevue à Y’a des matins.

Ils doutent également de la rentabilité du projet minier d’Arianne Phosphate qui souhaite construire ce terminal maritime pour le transport du minerai.

On souhaite que la mine puisse démarrer et créer les emplois promis, mais on ne peut pas le faire au détriment d’un élément aussi important du patrimoine naturel saguenéen québécois et canadien , indique M. Lord.