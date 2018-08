L'Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (National Initiative for the Care of the Elderly) a publié mercredi un rapport sur l’utilisation des opioïdes chez les Canadiens âgés.

Les données utilisées par les chercheurs pour le rapport classent les patients dans deux catégories celles des patients âgés de plus de 50 ans, et celles des patients de plus de 65 ans.

Selon le rapport, les adultes plus âgés présentent des taux plus élevés de douleur chronique et de maladie que la population en général. Par conséquent, ils se font prescrire régulièrement des opioïdes pour traiter des problèmes tels que l'arthrite et le cancer.

Selon les chercheurs, 20 % des patients de plus de 65 ans reçoivent des opioïdes, contre 12,5 % de la population générale.

Le rapport cite également des recherches montrant que les adultes plus âgés présentent un risque d'effets secondaires plus élevé que les adultes plus jeunes, car leur corps ne traite pas les médicaments aussi efficacement.

Par ailleurs, les chercheurs ont critiqué le manque général de données disponibles sur les effets des opioïdes chez les patients âgés ou les taux d'abus des puissants analgésiques dans ce groupe d'âge.

Mélange de médicaments

Selon le co-chercheur du rapport, Christopher Klinger, les recherches montrent aussi que les personnes de plus de 65 ans présentent un taux d'hospitalisation plus élevé que tout autre groupe d'âge en raison d'intoxication aux opioïdes.

« C'est vraiment alarmant », a souligné le chercheur.

Dans certains cas, les personnes âgées sont hospitalisées parce qu'elles ont mélangé des médicaments qui ont été prescrits par différents spécialistes.

Le rapport appelle à une meilleure formation du personnel et à un meilleur partage des données entre les différentes juridictions afin de déterminer quelles sont les stratégies de prescription d'opioïdes qui fonctionnent.

Une stratégie nationale sur les opioïdes, qui répond spécifiquement aux besoins des personnes âgées, serait également utile, croit les chercheurs.

« Certains des médicaments n'interagissent pas », a-t-il noté.

Timbres transdermiques de fentanyl

Les personnes âgées sont plus susceptibles de faire des surdoses lorsqu'elles oublient de retirer leur timbre transdermique de fentanyl et en appliquent un autre.

« Il y a encore un peu de résidu de fentanyl sur le timbre », a expliqué Marilyn White-Campbell, consultante en gériatrie auprès de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA). « Certaines surdoses sont fatales. »

L'étude a révélé que la plupart des surdoses étaient accidentelles, mais « une quantité alarmante » est intentionnelle. Plus de 30 % des cas concernaient des patients - principalement des hommes - qui ont tenté de se suicider.

Recommandations

L'Initiative nationale pour le soin des personnes âgées invite les professionnels de la santé à adapter le traitement aux besoins spécifiques des personnes âgées.

Elle recommande de mener des recherches pour améliorer la gestion de la douleur et une étude complète des effets à long terme des opioïdes sur les personnes âgées.

Une stratégie nationale sur les opioïdes, qui répond spécifiquement aux besoins des personnes âgées, serait également utile, selon les chercheurs.