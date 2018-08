Un texte de Julie Tremblay

L'école La Colombe est l'une des écoles qui comptent le moins d'élèves dans la Commission scolaire des Phares. 27 élèves la fréquentent cette année, répartis en trois classes : préscolaire 4-5 ans; 1e, 2e et 3e année; 4e, 5e et 6e année.

Ces classes multi-niveaux obligent les professeurs à être créatifs et à créer des projets où chacun peut développer les compétences nécessaires pour poursuivre son parcours scolaire.

Le défi, c'est d'arrimer la matière pour différents niveaux. [...] Il faut rendre les élèves le plus autonome possible. Le fait qu'on ait des groupes moins nombreux aide aussi, on a un peu plus de temps pour chaque enfant. Karine Martin, professeure à l'école La Colombe d'Esprit-Saint

L'enseignante Karine Martin vérifie le matériel scolaire avec l'un de ses élèves. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Comme les élèves sont peu nombreux à l'école La Colombe, les projets sont multi-niveaux et dépassent même les murs de la classe. On fait des projets qui vont toucher tous les degrés, on va faire un marché de Noël et tout le monde va être impliqué , explique Pénélope Pelletier, qui enseigne au préscolaire.

C'est d'ailleurs ces projets collectifs et le petit nombre d'élèves qui l'a poussée à revenir enseigner à Esprit-Saint, après avoir passé quelques années dans d'autres écoles.

Les projets sont dans nos classes, on les fait pour la matière, mais c'est aussi au niveau de l'école, c'est ça qui m'allume le plus ici. Pénélope Pelletier, enseignante

Les élèves semblent aussi être très attachés à leur école. À preuve, les nombreux grands-frères et grandes-sœurs, qui, même s'ils vont maintenant au secondaire, profitent de l'inscription des plus jeunes pour venir faire un tour et prendre des nouvelles de leurs professeurs.

Le fait que je m'en vais... c'est un peu triste! On était une grosse famille, on était tous ensemble. [...] Des fois à la fin de l'année on jouait à cache-cache dans toute l'école, c'était vraiment l'fun! Jasmine Pelletier, ancienne élève de l'école La Colombe

L'école d'Esprit-Saint compte 27 élèves répartis en 3 classes. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Même si la menace de fermeture pèse toujours sur les petites écoles, celle d'Esprit-Saint se porte bien pour l'instant. Les deux dernières écoles à fermer leurs portes par manque d'élèves à la Commission scolaire des Phares sont celles de Padoue et de Sainte-Jeanne-d'Arc, en 2015.

Selon la Commission scolaire, aucune école n'est en danger de fermeture actuellement.