Au plus fort des orages, plus de 175 000 clients étaient privés d’électricité au Québec, dont plus de 110 000 dans la région de Montréal, selon Hydro-Québec.

Ces pannes, explique la société d'État, ont été causées par la végétation qui est entrée en contact avec les fils électriques. Dans certains cas, des arbres complets sont tombés sur des installations électriques.

La Ville de Montréal a reçu 500 signalements pour branches tombées et environ 250 signalements pour arbres tombés.

Les services de la Ville précisent que depuis les vents violents de mercredi vers 15 h 15, des équipes sont mobilisées pour effectuer des travaux de sécurisation comme l’élagage et l’abattage.

La Ville de Montréal précise qu’un arbre sera replanté pour chacun des arbres tombés relevant de sa responsabilité.

Des arbres fragiles en ville

Les vents n’étaient pas forts au point de déraciner des arbres en bonne santé, laisse entendre Bertrand Dumont, horticulteur, auteur et conférencier.

En entrevue au 15-18, M. Dumont explique que la vie d’un arbre dans une municipalité est « réduite de 40 % à 60 % », selon les conditions qui vont du peu d’espace laissé aux racines aux facteurs météorologiques. Combinés, ces facteurs contribuent au vieillissement rapide et à la fragilisation de l’arbre, ajoute-t-il.

« Certains arbres sont au bout de leur vie », poursuit M. Dumont. Un érable vit environ 100 à 125 ans dans une forêt, il va vivre 50 ans à 70 dans des quartiers urbains, fait-il remarquer. Il en veut pour preuve les quartiers dans lesquels ont été enregistrées les chutes d'arbres mercredi. Ces quartiers sont parmi les plus vieux à Montréal et les arbres y sont également vieux et fragiles.

Comment faire alors pour prévenir ces situations?

Il y a d’abord une inspection visuelle, qui doit être entreprise par les spécialistes, indique Bertrand Dumont. Il y a également « le carottage, qu’on n’aime pas trop utiliser » ou alors d’autres moyens pour voir de près l’arbre afin d’évaluer son état. Toutefois, l’exercice n’est pas aussi facile que l’on croit, surtout à Montréal. « Ce serait extrêmement couteux », affirme l'horticulteur.

Quelle est la responsabilité du propriétaire dans l’entretien des arbres? Cela dépend de l’endroit où est situé l’arbre, rappelle M. Dumont. Il évoque le cas de Laval, où les arbres relèvent de la responsabilité de la Ville. Les autorités ont bien essayé d’en la responsabilité aux Lavallois, mais cela a créé beaucoup de problèmes, poursuit Bertrand Dumont.

Le citoyen n’a pas toujours les moyens ni les connaissances pour veiller à l’entretien des arbres. Par contre, la Ville peut compter sur « des équipes formées, des spécialistes dans chaque quartier, chaque arrondissement ».

Bertrand Dumont conseille aux citoyens qui observent des branches abimées ou quelque problème sur les arbres de les signaler à la Ville. Ce sont souvent des signes avant-coureurs de sérieuses problématiques, insiste M. Dumont.

Tornade confirmée à Saint-Julien

Les orages, qui ont poursuivi leur route vers l’est en s'intensifiant, ont plus tard causé de lourds dommages dans Chaudière-Appalaches, notamment à Saint-Julien, où une maison a été littéralement détruite par les vents.

Environnement Canada a par ailleurs confirmé jeudi matin qu’une tornade de force 2 sur l’échelle de Fujita a touché la municipalité de Saint-Julien mercredi avec des vents de 180 à 220 km/h.