Au plus fort des orages, mercredi en fin de journée, plus de 175 000 clients étaient privés d’électricité au Québec, dont plus de 110 000 dans la région de Montréal, selon Hydro-Québec.

Les vents violents ont cassé et déraciné de nombreux arbres et endommagé des lignes de distribution d’électricité.

Plusieurs bâtiments ont aussi été endommagés.

La violente ligne d’orage qui a entraîné la diffusion d’alertes météorologiques a généré des pluies diluviennes et des vents d'au moins 93 km/h en rafale, selon les données enregistrées aux aéroports Montréal-Trudeau et Saint-Hubert.

Les orages, qui ont poursuivi leur route vers l’est, ont plus tard causé de lourds dommages dans Chaudière-Appalaches, notamment à Saint-Julien où une maison a été littéralement détruite par les vents.