Un texte de Jean-François Deschênes

C'est un passant qui a fait la triste découverte lors d'une promenade dans le chemin Colonie-de-Sainte-Julienne, un secteur boisé de L'Anse-à-Valleau, précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Saint-Pierre.

Elle précise que le conducteur a été retrouvé sans casque ni ceinture de sécurité. Sa mort a été constatée à l'hôpital de Gaspé.

Un enquêteur s’est rendu sur place pour déterminer la cause de l’accident et à conclu qu'il n'y avait aucun élément criminel dans cette triste histoire. « On peut penser peut-être à un malaise ou à un moment d’inattention ou encore la fatigue. Tout ça reste à confirmer », explique la porte-parole.