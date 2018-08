Le conseiller syndical régional Normand Pelletier craint que le propriétaire de la bâtisse, Services publics et Approvisionnement Canada, n'entreprenne pas les travaux avant 2022.

Absolument rien ne bouge. On a fait des demandes d'accès [à l’information pour savoir] quels sont les plans et devis, quels sont les échéanciers, puis on n'est pas capable de rien avoir. On est très inquiets à savoir quand la promesse de M. le ministre Champagne va se réaliser dans les faits. Normand Pelletier, conseiller syndical régional, Alliance de la fonction publique du Canada

En avril 2017, les ministres fédéraux François-Philippe Champagne et Diane Lebouthillier avaient annoncé des investissements de 12 M$ sur trois ans pour notamment remplacer l'électricité et l'éclairage de la bâtisse.

Le ministre François-Philippe Champagne admet qu'il y a des retards dans l'exécution des travaux, mais explique que les plans et devis ont dû être refaits en raison de l'embauche de 200 à 300 nouveaux employés.

« C'est une bonne nouvelle évidemment quand on ajoute plus d'emplois, mais c'est certain que ça a un certain impact sur l'échéancier des travaux », a concédé le ministre Champagne.