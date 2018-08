Mike McKee, ancien juge à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, préside par intérim le groupe de travail, qui a déjà tenu une réunion formelle.

Le centre a subitement fermé le mois dernier à cause de problèmes financiers. Selon le conseil d’administration, les revenus provenant des abonnements, de la garderie et des cours de natation ne suffisaient plus pour rembourser les dettes, payer les factures et l’entretien de l’édifice vieillissant.

Le groupe de travail étudiera probablement certains de ces problèmes, explique M. McKee. Le groupe aura besoin d’un portrait précis de ce qui doit être réparé dans l’édifice. Il faudra commander une évaluation indépendante de l’édifice, souligne-t-il.

Le groupe se penchera aussi sur les idées et les projets de la communauté pour la réouverture et la future gestion du centre, ajoute M. McKee.

Quant à la possibilité de rouvrir le centre, il dit être très optimiste .

L’ancien juge affirme qu’il n’a pas besoin d’être convaincu que le centre Saint-Patrick a une grande valeur pour la communauté. Sa propre famille, explique-t-il, est une utilisatrice de longue date de ces installations.

Mike McKee ajoute qu’il cherche d’autres personnes qui aiment le centre Saint-Patrick pour faire partie du groupe de travail.

Fondé en 1964,le centre Saint-Patrick comprenait une piscine et un gymnase, et il offrait une variété de programmes communautaires.