Les policiers ont confirmé son identité. Mme Ward, 60 ans, enseignait depuis plusieurs années à l’école Pierre-Chiasson.

Marjolaine Ward, enseignante de l'école Pierre-Chiasson de Deblois, dans l'ouest de l'Î.-P.-É., a été victime d'un délit de fuite plus tôt cette semaine. Un homme a été arrêté. Photo : Facebook/École Pierre-Chiasson

Elle a été heurtée par un véhicule sur la route 12 dans la région de Kildare Capes, lundi soir, et elle a succombé à ses blessures.

L’automobiliste avait quitté les lieux sans attendre. Les policiers ont arrêté un suspect de 31 ans, quelques heures plus tard, à l’aide de chiens policiers.

L’homme arrêté devra répondre à des accusations.

La communauté acadienne en deuil

Sur sa page Facebook, l'école Pierre-Chiasson rend hommage à la victime.

« C’est avec grande tristesse que nous avons appris [le] décès de Madame Marjolaine Ward, enseignante à l’École Pierre-Chiasson. Mme Marjolaine, originaire de l’Île Miscou au Nouveau-Brunswick , fait partie de la communauté acadienne de Prince-Ouest depuis plusieurs années et sa présence va nous manquer énormément. Nos pensées et nos prières sont avec la famille de Marjolaine ainsi que ses collègues de travail, ses élèves et ses amis. »

L'école ouvrira ses portes jeudi de 10 h à 14 h pour accueillir les élèves actuels et anciens qui souhaitent se réunir en souvenir de Mme Ward. Des services de soutien seront disponibles.